Moskva je sad laka meta: 'Te Tomahawke Amerikanci daju samo najbližim suradnicima'

Slanje sustava Tomahawk Ukrajini bio bi američki presedan. Do sada su ga prodali samo bliskim partnerima jer je riječ o strateškom oružju, kaže vojni analitičar

Američke rakete Tomahawk strateški su sustav oružja, koji SAD nije dao nikome izvan uskoga kruga strateških partnera. U malom broju imaju ga Britanci kao dio NATO-a i Australci u paktu ANZUS. Zato je mnogo otvorenih pitanja otkad se pojavila ta informacija o mogućoj prodaji Ukrajini, a najvažnije je znati da one, osim klasične bojeve glave, mogu nositi nuklearnu. Što se Ukrajine tiče, mogu 100 posto reći da neće dobiti nuklearno oružje, ali bi time mogli duboko prodrijeti u Rusiju. Iako smo već vidjeli da do sada nisu imali problem dosegnuti neke mete u azijskom dijelu te zemlje.

