Moslavina zavijena u crno: 'Svi su iza sebe ostavili obitelji i više djece, ne mogu zaustaviti suze'

Subota kad sam obilazio obitelji stradalih mi je najteži uz onaj kad mi je prije 16 godina poginuo sin. Tvrtka će financijski pomoći, ali na žalost njihovim obiteljima ne možemo vratiti poginule, kaže vlasnik tvrtke

<p>U krugu 20-tak kilometara od Mustafine Klade, sela na području Moslavine, četiri obitelji su u subotu zavijene u crno. U stravičnoj nesreći na autocesti Zagreb – Karlovac, kamion je nešto prije 7 sati naletio u kombi koji je stajao na zaustavnom dijelu izvan ceste zbog kvara a vozilu se nalazilo osmero od devetero zaposlenih u tvrtki Steve Kovača iz Mustafine Klade. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Nesreća na A1</strong></p><p>Nekoliko trenutaka ranije vozač kombija Danijel Božić je izašao kako bi vlasnika tvrtke nazvao na telefon kako bi mu rekao da su ostali u kvaru. Potom su kombi, kako smo doznali, izgurali gotovo cijelog s prometnice. No, ni to izgleda nije bilo dovoljno da se maknu s rute 'kamionu smrti'. Nesretnim je ljudima trebalo nekih 10-tak minuta da dođu do radnog mjesta gdje su za Šumariju Karlovac radili na pošumljavanju.</p><p>Dok su čekali da im vlasnik pošalje zamjensko vozilo na kombi je naletio kamion, te je došlo to strašne tragedije. Poginuli su radnici Šuma prometa, V.N. (51) iz Mustafine Klade, N.M. (50) iz Štefanja, M.C. (69) s čazmanskog područja i I.T. (28) iz Ivanske.</p><p>- Subota kad sam obilazio obitelji stradalih mi je najteži uz onaj kad mi je prije 16 godina poginuo sin. Tvrtka će financijski pomoći stradale, ali na žalost njihovim obiteljima ne možemo vratiti poginule – kazao nam je vlasnik tvrtke Stevo Kovač, teškim glasom u kojemu se osjetila sva tuga. </p><p>Subotnje jutro je bilo uobičajeno. S dva kombija 18 radnika je krenulo na posao i sve bi prošlo kao i do sada da na jednom kombiju nije pukao remen vodene pumpe. Morali su stati i kombi su, priča vlasnik tvrtke, odgurali sasvim izvan prometnice. Uz četvero poginulih u bolnici su zbog teških ozljeda zadržane dvije osobe, a ostali su pušteni na kućnu njegu. Svi su iza sebe ostavili obitelji s više djece. </p><p>Od četvero uposlenih najstariji M.C. i I.T su bili sezonski radnici. Nesretna I.T. je radila nešto manje od mjesec dana. Uglavnom svi imaju stariju djecu osim V.N. koji uz punoljetnih troje ima i sina koji ide u šesti razred osnovne školu. Govori nam kako nije mogao suspregnuti suze kad je došao u obitelj poginule 28-godišnje I.T. koja je iza sebe ostavila dvoje djece u dobi od četiri i šest godina. Kaže da je doslovce pobjegao.</p><p>Da tragedija bude veća, ako može i postojati veća, prije 13 godina u prometnoj nesreći teško je ozlijeđena sestra od I.T. dok je njena nećakinja s nepune tri godine u istoj nesreći izgubila život. </p><p>U istoj ulici u Štefanju žive obitelji Danijela Božića koji je vozio kombi i u kojem je bila njegova supruga koja je također ozlijeđena dok preko puta živi obitelj pokojne N.M. Ona je nepunih 13 godina radila u toj tvrtki, a povremeno je s njom na posao odlazio i jedan od sinova. No niti jedna obitelj nije bila voljna komentirati slučaj, jer su svi pod strašnim šokom. </p><p>Vozač Danijel je i tog jutra negdje iza 5,30 sati krenuo iz dvorišta i redom „kupio“ sve na kućnom pragu koji su se tog jutra vozili zajedno s njim. Jedino što su kazali je kako im nije shvatljivo da se netko može tako voziti. Podsjećamo da je gotovo na istom mjestu prošle godine poginuo vojni policajac koji je izlazio iz zaustavljenog vozila.</p>