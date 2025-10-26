Obavijesti

News

Komentari 0
DIVERZIJA

Mossad: Iranac je pokušao izvesti napade diljem Europe

Piše hina,
Čitanje članka: < 1 min
Mossad: Iranac je pokušao izvesti napade diljem Europe
Foto: X/screenshot

Muškarac za kojega se tvrdi da je odgovoran za planirane napade imenovan je kao Sardar Amar i opisan kao visoko rangirani zapovjednik revolucionarne garde, IRGC-a.

Izraelska vlada u nedjelju je objavila da je identificirala visoko rangiranog iranskog dužnosnika kao glavnog organizatora neuspjelih planova napada po Europi i Australiji.

U zajedničkoj izjavi izraelska obavještajna agencija Mossad i ured premijera Benjamina Netanyahua izvijestili su da je osoba visoko rangirani predstavnik Irana.

Teheran je, tvrde izraelski izvori, pojačao napore usmjerene na ciljanje izraelskih i židovskih lokacija u svijetu nakon Hamasova napada na Izrael 7. listopada 2023. U izjavi stoji da su pokušaji napada u Njemačkoj, Grčkoj i Australiji ove i prošle godine spriječeni uz pomoć Mossada.

Muškarac za kojega se tvrdi da je odgovoran za planirane napade imenovan je kao Sardar Amar i opisan kao visoko rangirani zapovjednik revolucionarne garde, IRGC-a.

"Pod Amarovim zapovjedništvom uspostavljen je važan mehanizam za promicanje napada na izraelske i židovske ciljeve u Izraelu i inozemstvu", piše u objavi.

NA CRVENOJ LISTI FOTO Ovo su najopasnije bjegunke na svijetu. Teroristice su, 'peru lovu', traži ih Interpol
FOTO Ovo su najopasnije bjegunke na svijetu. Teroristice su, 'peru lovu', traži ih Interpol

"Ovaj je mehanizam izravno odgovoran za pokušaje napada koji su otkriveni u Grčkoj, Australiji i Njemačkoj samo u protekloj godini, a njegovi brojni propusti rezultirali su valom uhićenja i njegovim razotkrivanjem."

Njemački su tužitelji u lipnju otkrili da je danski državljanin u Berlinu osumnjičen za špijuniranje židovskih pojedinaca i institucija, kao i online stranica povezanih s Izraelom, a sve u ime iranske obavještajne službe.

Pedesettrogodišnji muškarac afganistanskog porijekla kasnije je uhićen u danskome Aarhusu. Tužitelji su rekli da je svrha njegovih nadzora mogla biti priprema za napade.

Iran je u to vrijeme odbacio optužbe za špijunažu, nazvavši ih "neutemeljenima i opasnima".

Iransko veleposlanstvo u Berlinu objavilo je da su te tvrdnje dio kampanje odvraćanja pažnje od izraelskog rata s Iranom u lipnju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Pogledajte kako izgledaju posljednja počivališta poznatih: Tuđman, Bandić, Murtić, Šutej...
USKORO SVI SVETI

FOTO Pogledajte kako izgledaju posljednja počivališta poznatih: Tuđman, Bandić, Murtić, Šutej...

Ovo su posljednja počivališta nekih od najpoznatijih Hrvata, od prvog predsjednika do umjetnika, sportaša...
Potresne scene: Došao pomoći sinu, ubili ga! Dvoje slovenskih ministara podnijelo je ostavku
STRAVA

Potresne scene: Došao pomoći sinu, ubili ga! Dvoje slovenskih ministara podnijelo je ostavku

Kako pišu slovenski mediji, riječ je o romskoj skupini koja već neko vrijeme radi probleme
Neslomljivi Ivanov duh! Nakon nesreće mora opet učiti hodati: 'Ovo su njegovi koraci nade...'
VELIKO SRCE KURILOVCA

Neslomljivi Ivanov duh! Nakon nesreće mora opet učiti hodati: 'Ovo su njegovi koraci nade...'

Ivan Šćepina (19) prošle je godine igrao nogomet s prijateljem. Lopta im je otišla na krov. Pao je i pretrpio tešku ozljedu glave. Prošao je i tešku operaciju. No nikada nije odustao. S pjesmom u srcu ide dalje...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025