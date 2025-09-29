Mossad objavio izvješće: Dva tjedna prije napada Hamas nije bio zainteresiran za rat

Mossad, nacionalna obavještajna agencija Izraela, objavila je detaljan dokument u kojem je utvrđeno da Hamas nije zainteresiran za vojni sukob samo dva tjedna prije napada 7. listopada, izvijestio je N12 u subotu navečer.

U dokumentu pod naslovom "Povećanje pritiska naroda - proračunata politika vodstva Hamasa u Gazi za povećanje civilnih razmjena" navodi se da je "jasno da vodstvo Hamasa u Gazi trenutačno nije zainteresirano za vojni sukob s Izraelom, ali se također ne ustručava ni ako mu se na to nametne".

N12 je također izjavio da je pojasnio da bi se stav Hamasa mogao promijeniti, ali je naglasio da je u to vrijeme "širi interes vodstva Hamasa u Gazi izbjegavanje eskalacije".

Četiri mjeseca prije 7. listopada, šef Mossada Dedi Barnea rekao je da podržava program beneficija za Gazu, s namjerom da se postigne dugoročni mir s Hamasom, prema Kanalu 12.

- Podjela odgovornosti između obavještajnih agencija, kako ju je definirao politički ešalon od 2005. godine, utvrdila je, između ostalog, da Mossad nema odgovornost za strateško upozoravanje na promjene moći na palestinskoj sceni, te je stoga težina dokumenta za donošenje odluka bila niska do zanemariva. Mossad nije bio operativno angažiran u Pojasu Gaze, niti u prikupljanju obavještajnih podataka, niti u raspoređivanju agenata, niti u provođenju specijalnih operacija - poručila je poznata obavještajna agencija.