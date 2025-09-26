Benjamin Netanyahu: Podrška palestinskoj državi je poruka da se ubijanje Židova isplati!

Israelski premijer Benjamin Netanyahu u petak je oštro osudio zapadne zemlje zbog priznanja palestinske državnosti, optuživši ih kako time šalju poruku da se "ubijanje Židova isplati". Govoreći na Općoj skupštini UN-a, izraelski čelnik se dosad najoštrije usprotivio nizu diplomatskih poteza bliskih američkih saveznika koji su produbili međunarodnu izolaciju Izraela zbog gotovo dvogodišnjeg rata protiv militanata Hamasa u Gazi.

"Ovog tjedna, čelnici Francuske, Velike Britanije, Australije, Kanade i drugih zemalja bezuvjetno su priznali palestinsku državu. Učinili su to nakon užasa koje je Hamas počinio 7. listopada, užasa koje je tog dana slavilo gotovo 90% palestinskog stanovništva. Znate li kakvu su poruku Palestincima poslali čelnici koji su ovog tjedna priznali palestinsku državu?" rekao je Netanyahu.

"To je vrlo jasna poruka: ubijanje Židova se isplati", istaknuo je.

Deseci diplomata izašli su iz dvorane kad se Netanyahu popeo na pozornicu, a neki koji su ostali ustali su i pozdravili ga ovacijama.

"S vremenom, brojni svjetski vođe su pokleknuli. Pokleknuli su pod pritiskom pristranih medija, radikalnih islamističkih birača u njihovim zemljama i antisemitskih rulja. Postoji vrlo poznata uzrečica: na muci se poznaju junaci. No brojne zemlje, suočene s mukom, su jednostavno pokleknule", rekao je Netanyahu.

Izraelski čelnik je također rekao "da iza zatvorenih vrata, brojni čelnici koji nas javno osuđuju privatno nam zahvaljuju".

"Govore mi koliko cijene izvrsne izraelske obavještajne službe koje su, iznova i iznova, spriječile terorističke napade u njihovim prijestolnicama", naglasio je Netanyahu..

Izrazio je žaljenje što se "većina svijeta više i ne sjeća 7. listopada". "Ali mi se sjećamo", rekao je Netanyahu držeći govor na hebrejskom.

Preostalim taocima, koji se u tunelima Hamasa u Gazi nalaze preko 700 dana, poručio je: "Nismo vas zaboravili, ni na sekundu".

Hamas u zatočeništvu i dalje drži oko 48 talaca od kojih se živima smatra njih 20. Među njima je i srbijanski državljanin, mladi pijanist Alon Ohel.

Na početku govora, Netanyahu je rekao da je postavio zvučnike na izraeleskoj strani granice s Gazom u nadi da će taoci možda čuti njegovu poruku da nisu zaboravljeni.

Izraelski premijer ustraje u borbi protiv Hamasa sve dok se ta islamistička organizacija potpuno ne raspusti. Istovremeno je oprezan zbog mogućnosti gubitka podrške krajnje desničarskih članova u svojoj krhkoj vladajućoj koaliciji ako ublaži svoj pristup.

Netanyahu je zadržao čvrstu podršku SAD-a, najvažnijeg izraelskog saveznika i glavnog dobavljača oružja. Trump je u utorak rekao UN-u da potezi za priznavanje palestinske države riskiraju nagrađivanje Hamasa za "strašne zločine" i mogli bi potaknuti nastavak sukoba.

Ipak, bez obzira na to koliko zemalja prizna Palestinu, punopravno članstvo u UN-u zahtijevalo bi odobrenje Vijeća sigurnosti, gdje Sjedinjene Države imaju pravo veta.

Američki predsjednik Donald Trump u utorak je u svom obraćanju pred Općom skupštinom UN-a pozvao na trenutačno okončanje rata u Pojasu Gaze, tražeći da se taoci smjesta puste na slobodu.

Oni koji podržavaju mir, rekao je Trump, trebali bi se ujediniti u zahtjevu da se taoci puste na slobodu.

"Kao da želi potaknuti nastavak sukoba, dio ovog tijela traži unilateralno priznanje palestinske države. Nagrade bi bile prevelike za Hamasove teroriste, za njihove grozote", dodao je Trump istaknuvši da je potrebno odmah zaustaviti rat u Gazi te osloboditi preostale taoce.