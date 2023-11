Most bi mogao sa SDP-om, Grbin ne odbacuje mogućnost razgovora: 'Pričekajmo izbore'

Jesu li to ovjerili kod javnog bilježnika? Nisam primijetio da jesu. U ovoj kampanji će se stalno događati da netko izleti s nečim, a što se nas tiče, mi imamo svoj program od ekonomskih pitanja, standarda građana do ljudskih prava, prava nacionalnih i seksualnih manjina, građanskog odgoja, načina na koji ćemo urediti državu. S onima koji prihvaćaju naše stavove možemo razgovarati, a hoćemo li se dogovoriti, to u ovom trenutku ne mogu reći, ali naše polazne točke su jasne, kazao je šef SDP-a Peđa Grbin upitan može li u koaliciju s Mostom, koji bi, kako je najavio Nikola Grmoja, sa SDP-om mogao.

Naime, Grmoja je u podcastu Velebit, govoreći o mogućnosti suradnje s ljevicom, poručio kako bi Most suradnju sa SDP-om mogao progutati.

Šef SDP-a Grbin ne odbacuje mogućnost razgovora s Mostom

Za razliku od Možemo, čelnik SDP-a tu postizbornu suradnju nije decidirano odbacio.

- Pred nama je izborna kampanja i građani će odlučiti koliko će bilo tko od nas imati dionica u sastavljanju buduće vlasti. Hoćemo li sudjelovati ili ne ovisi o onome što ćemo ponuditi građanima i kako će to građani ocijeniti. Hajmo prvo dobiti ocjenu i onda razgovarati što bi bilo kad bi bilo - rekao je.

S obzirom na ideologiju Mosta, novinari su ga ponovno pitali da li bi mu takva suradnja bila prihvatljiva, a Grbin opetovao uvjete za razgovore i formiranje vlasti.

- S onima s kojima se slažu s našim osnovama možemo razgovarati. A hoćemo li se dogovoriti, o tom potom - ponovio je.

Podsjetio je kako je SDP već ranije razgovarao s Mostom, koji je na kraju otišao s HDZ-om.

- Zato sam i pitao jesu li ovjerili to kod javnog bilježnika. Jesu li bili izbori? Nisu. Izbori tek predstoje, nakon njih razgovaramo o postizbornim koalicijama. Ako vi sad od mene tražite da vam odgovorim da idemo s Mostom u sljedeću Vladu, takav odgovor ne možete dobiti jer njemu prethode razgovori - rekao je.

'Prvo ćemo čuti glas građana pa odlučiti što i kako dalje'

Iako i sam nabraja različitosti između ove dvije stranke i brojne stavke na kojima nisu na istoj strani, razgovore o suradnji, dakle, ostavlja otvorenima.

- Ako jedna politička opcija prihvaća stvari koje su nama ključne i ako nakon toga razgovaramo o brojnim drugim detaljima, da li ih ja mogu i trebam isključiti iz razgovora? Ja mislim da ne. Imamo stranku koja zagovara seljačke straže, nama je to potpuno neprihvatljivo, već u startu je teško zamisliti nekakvu bližu suradnju. Imamo stranku koja ne vjeruje u dosege suvremene medicine, mi vjerujemo, dakle još je teže zamisliti nekakvu suradnju, ali neću vam odgovoriti prije izbora kako će izgledati razgovori nakon izbora jer prvi o tome moraju odlučiti građani. Prvo ćemo čuti njihov glas pa odlučiti što i kako dalje - zaključio je.

Kekin rezolutna: 'Za Možemo ne dolaze u obzir ni HDZ ni Most'

Važno je da sve stranke koje se natječu na izborima, poručuje Ivana Kekin u ime Možemo, jasno kažu s kime misle, a s kime ne misle koalirati poslije izbora.

- To se tiče i oporbenih stranaka, ali prije svega se tiče Andreja Plenkovića. Za nas ni HDZ ni Most nikako ne dolaze u obzir. Mi smo jasno rekli da smo spremni formirati Vladu od centra na lijevo i vjerujemo da će to nakon izbora tako i biti. HDZ nam ne dolazi u obzir ni u jednom životu i ni u jednoj stvarnosti, kao ni Most. Čak i ako bi o Mostu ovisilo sastavljanje Vlade, nema smisla rušiti HDZ na temeljima na kojima se ne može graditi bolje društvo jer sve što će se onda dogoditi je razočaranje birača i u vrlo kratkom vremenu nakon toga HDZ bi se vratio na vlast - rezolutna je Kekin.