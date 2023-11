Nikola Grmoja: 'HDZ za nas nije opcija, a ovaj SDP je prema Možemo! kao desni centar'

Nikola Grmoja komentirao je hoće li njegova stranka surađivati s ljevicom te kakvi su planovi Mosta na izborima.

-Mi smo sklopili prvu koaliciju na desnom centru sa Suverenistima, s Domovinskim pokretom nitko ne želi surađivati. Njihov klub se potpuno raspao, Vidović Krišto je bila s njima, a sad govori isto što i ja. Suverenisti su bili njihovi koalicijski partneri, ne žele više s njima i sklopili smo koaliciju, izlazimo zajedno na izbore.

Mi smo pokazali suradnju s onima s kojima je suradnja moguća. Pazite, oni dignu prijavu protiv Nine Raspudića, a onda kažu da žele suradnju s nama. To vam pokazuje da je to čista finta kojom se želi poslati poruka da oni žele s nama, a mi ne želimo. Oni imaju svoj cilj, njihov je cilj dobiti što više mandata i otići u koaliciju s Plenkovićem - rekao je u podcastu Velebit.

'HDZ za nas definitivno nije opcija'

Rekao je i kako će Most vidjeti koje su opcije po pitanju koaliranja te postoji li mogućnost formiranja Vlade bez Možemo!.

- Oni nisu nikada ni bili opcija. HDZ za nas definitivno nije opcija - ustvrdio je.

- Što se tiče SDP-a, ja bih mogao progutati opciju, ali svjestan sam da bez novih izbora to nije moguće - dodao je i rekao da Most nema problem da SDP bude manjinski partner.

'SDP je prema Možemo! kao desni centar'

- Pazite vi taj SDP. Milanović tri mjeseca daje dobre izjave. Kaže da ako europarlamentaci glasaju za to da se ukine pravo veta državama članicama, da je to ravno veleizdaji. I onda oni, zastupnici SDP-a u Europarlamentu glasaju za tu rezoluciju - rekao je Grmoja.

- Treba biti iskren – ovaj SDP prema Možemo! izgleda kao desni centar. Oni nisu bacali vijenac u Dunav kao Sandra Benčić. Peđa Grbin je bio u koloni sjećanja, dijelila se i njegova slika sa zastavom HOS-a. SDP je prema Možemo! kao desni centar. Ali to nije opcija koja je nama bliska i koja je nama prihvatljiva - rekao je.