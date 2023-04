Most je zagadio teren novim oporbenim političkim opcijama, poput one župana Marka Jelića

Marko Jelić, šibensko-kninski župan i nova oporbena uzdanica na parlamentarnim izborima, rekao je jučer sve što je trebao reći.

Govorio je protiv HDZ-a, protiv klijentelizma, protiv podobnosti i za sposobnost, kao i o potrebi da se HDZ smijeni s vlasti "kako bi Hrvatskoj bilo bolje".

"Gdje god smo ih smijenili, te sredine su procvjetale", izjavio je jučer u Nedjeljom u dva. "Kad ih pobijedite u dva izborna ciklusa, odjednom se one stege koje ih drže na nekakav način, a klijentelističke su, raspadnu".

HDZ, dakle, treba smijeniti i Hrvatsku promijeniti.

I sve to zvuči logično, pogođeno i privlačno.

Most 2.0

Samo, to isto govorio je i Most 2015. godine. Protiv klijentelizma, protiv korupcije, za reforme i za promjene, za povezivanje i okupljanje nezavisnih političkih aktera koji bi nastupili pod jednom kapom.

Pa znamo što se tada dogodilo. I što se dogodilo godinu dana kasnije. I što se dogodilo otkako je HDZ zasjeo na vlast, velikim dijelom zahvaljujući Mostu.

I taj Most bi mogao sada biračima zgaditi ideju o novim nezavisnim listama, novim strankama koje okupljaju lokalne gradonačelnike ili župane. Jer su se mnogi opekli na stranci koja je potpisivala da neće s HDZ-om, pa zatim dvaput sklopila koaliciju s HDZ-om.

I Jelićeva nova stranka, u kojoj bi trebao biti i Damir Vanđelić, kao i neki drugi gradonačelnici, navodno bi bila "demokršćanska opcija centra", baš kao što je to bio i Most. Jelićevi suradnici u medijima poručuju kako im "nije cilj pomoći HDZ-u da ima koalicijske partnere", već da bi htjeli "mijenjati Hrvatsku", pa čak i pripremaju programske reforme pravosuđa i zdravstva, suzbijanje korupcije i poboljšanje ekonomije.

Baš kao što je to govorio Most.

Petrov 2.0

Imaju karizmatičnog lidera koji se dokazao pobjedom na HDZ-om u jednoj od izbornih utvrda HDZ-a. Baš kao što ga je imao i Most.

Marko Jelić je ponosan zbog "velikog interesa" za novim političkim projektom, u prvom redu medijskog interesa. Baš kako je to bilo s Mostom kojega su mediji uzdigli do statusa, pokazalo se, ključnog političkog aktera.

I naravno, Jelićeva stranka pozicionirala se u političkom centru, nadohvat HDZ-u.

Most je navodno želio popraviti HDZ, upristojiti HDZ, držati HDZ na oku, natjerati HDZ na reforme, pa smo vidjeli dokle nas je to dovelo. Do toga da je HDZ nastavio po starom, negdje čak i podigao letvicu korupcije, reforme su zakopane, a političke promjene zakočene.

Zbog svega onoga što je Most učinio - ili onoga što nije učinio - Marku Jeliću i njegovim partnerima bit će teško iznova prodati entuzijazam, oduševljenje i uzbuđenje zbog osnivanja nove političke opcije.

Kad se jednom opečete, pušete i na hladno.

Ili može i ovako: kad vam se jednom zgade nove reformske opcije, ne pada vam na pamet računati na neke još novije.

HDZ sanja žetončiće

Osim, naravno, ako ste HDZ i u svakoj novoj centrističkoj, demokršćanskoj, oporbenoj opciji koja bi mogla otkinuti glasove drugim oporbenim strankama, vidite novog saveznika, partnera ili makar saborskog "žetončića".

To ne mora nužno biti Marko Jelić, to mogu biti i ljudi s njegovih lista koji bi se dokopali Hrvatskog sabora, ti nezavisni partneri, slobodni strijelci kakvih smo se nagledali u drugim strankama, opcijama i listama.

Premda ne u samom Mostu.

On je cijeli podržao HDZ i cijeli se otkačio od HDZ-a.

"Što će biti i kako će biti nepoznanica je u cijeloj toj priči", priznaje Marko Jelić., odgovarajući na pitanje postoji li mogućnost za podršku HDZ-u. A to je zapravo jedino pitanje na koje oporbeni birači očekuju rezolutan odgovor.

Onakav kakav je svojedobno dao i Most. Potpisao i ovjerio.

