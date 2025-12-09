Most najavio prijedlog za zakonsku izmjenu instituta 6+6

Predsjednik Mosta i saborski zastupnik Nikola Grmoja najavio je u utorak da će Most uputiti zakonske izmjene instituta 6+6 jer im je neprihvatljivo da sustav koji bi trebao kažnjavati kriminal zapravo ga subvencionira. "Mostove zakonske izmjene neće dirati u presumpciju nevinosti, ali će predložiti pravilo: ako si pošten - ostvaruješ pravo, a ako se pravomoćno dokaže krivnja, optuženik vraća sve u dvostrukom iznosu s kamatama", kazao je Grmoja.

Hrvatska je, dodaje, jedna od rijetkih zemalja u kojoj i osobe protiv kojih se vode ozbiljni kazneni postupci mogu koristiti institut 6+6 -šest mjeseci pune i šest mjeseci pola dužnosničke plaće nakon prestanka mandata.

Grmoja naglašava da taj institut ima smisla za profesije koje se nakon obnašanja javne dužnosti ne mogu odmah vratiti u svoj posao, ali nikako ne smije biti zlouporabljen od ljudi koje se tereti za mito, korupciju i zloupotrebu položaja.

Postavio je pitanje kako je moguće da država ima za privilegirane, a ne za ranjive, navevši primjer inkluzivnog dodatka koji ljudi čekaju godinu dana, "a 15.000 onih koji su tražili to pravo umrlo je čekajući odobrenje države".

"Andrija Mikulić, uhićen zbog sumnje na primanje stotine tisuća eura mita i nezakonitog gospodarenja otpadom, iz pritvora traži isplatu 6+6, čime će proračun koštati više od 70.000 eura. Tu su bivši Plenkovićevi ministri, Mario Banožić i Vili Beroš, nekadašnji ‘superheroj nacije’, čovjek koji je s podzemljem dogovarao poslove i opljačkao zdravstveni sustav. Gabriela Žalac, koju europski tužitelji terete za milijunske malverzacije s EU fondovima, nakon odlaska iz Vlade također je koristila 6+6 i živjela na teret poreznih obveznika“, podsjetio je Grmoja.

Poručio je da to ne bi trebao biti samo Mostov prijedlog, nego minimum pristojnosti u jednoj uređenoj demokraciji.