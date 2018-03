Most napravili za samo šest sati, srušio se i ubio četvero

Najmanje četvero ljudi smrtno je stradalo u četvrtak u Miamiju, nakon što se novoizgrađeni pješački most srušio na višetračnu autocestu te pritom zdrobio nekolicinu vozila, objavio je na konferenciji za medije zapovjednik lokalne vatrogasne postrojbe Dave Downey, prenosi agencija DPA.

"Devetero ljudi prevezeno je u bolnicu", rekao je Downey te dodao kako će spasilačke ekipe nastaviti tragati kroz ruševine za mogućim preživjelima u ovoj nesreći.

Emergency crews respond to collapsed pedestrian bridge at Florida International University in Miami, FL. Several people were killed, officials say. https://t.co/3kekuhxuF7 pic.twitter.com/hYupV1ctDK — ABC News (@ABC) March 15, 2018

Spasilačke ekipe koristile su se psima tragačima kako bi u zgnječenim vozilima pronašli preživjele osobe u gomili betona i svinutog metala koji su pali na vozila na jednoj od najprometnijih cesta južne Floride.

Još uvijek nije poznato što je uzrokovalo rušenje tek dovršenog mosta.

Guverner Floride Rick Scott izjavio je da će istraga o nesreći biti pokrenuta te da će, budu li pronađene bilo kakve nepravilnosti, protiv mogućih krivaca biti pokrenut sudski postupak.

Pictures show collapsed pedestrian bridge at Florida International University in Miami that has resulted in several fatalities, local media report https://t.co/OhP9nBpTKt pic.twitter.com/YS1D4Rmwin — BBC News (World) (@BBCWorld) March 15, 2018

Viseći most dug 53 metra, nazvan "Instant most" koji je "sagrađen" za samo šest sati, spajao je Međunarodno sveučilište Floride i grad Sweetwater. Dovršen je u subotu, ali još nije bio pušten u promet. Studenti nisu bili na sveučilištu, jer traju proljetni praznici.

Miami Herald je objavio da je izgradnja mosta stajala je 14,2 milijuna dolara.

Isti dnevnik je citirao svjedoke ovog tragičnog događaja, koji su izjavili da se most iznenada urušio na vozila koja su bila zaustavljena, zbog crvenog svjetla na semaforu.

A bridge in Miami, Florida has collapsed, trapping a number of vehicles beneath it - the bridge was only put in place on Saturday pic.twitter.com/VMQDoQbxUt — Sky News (@SkyNews) March 15, 2018

"Šokirani smo i tužni zbog tragičnog razvoja događaja na pješačkom mostu koji je spajao Međunarodno sveučilište Floride i Sweetwater. Zasada još uvijek sudjelujemo u spašavanju i skupljamo informacije. Usko surađujemo s vlastima i onima koji su prvi došli na mjesto nesreće", objavilo je sveučilište putem društvene mreže Twitter.