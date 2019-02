Most slobode ide u sanaciju: Radovi će trajati pet mjeseci

Jedna od najvažnijih cestovnih poveznica između Novog Zagreba i ostatka grada, Most slobode, sljedeći mjesec ide u obnovu. Kako piše Jutarnji, radovi će Zagrepčane koštati 16 milijuna kuna, a trajat će pet mjeseci.

No to je tek prva faza radova u kojoj će se na mostu izgraditi nova pješačka staza, sanirati pješačka ograda te sanirati šest korozijom oštećenih mjesta na čeličnim lukovima mosta preko Save.

Za potrebe obnove bit će uspostavljena nova regulacija prometa koja bi trebala u najmanjoj mjeri utjecati na odvijanje prometa. Novi Zagreb će tako praktički ostati napola presječen jer radovi traju i na rotoru kod Jadranskog mosta. Sam most dužine je 373 metra, ali dužina zahvata, uključujući obje strane mosta, iznosi oko dva kilometra.

Most slobode pušten je u promet 1959. godine i do sada nije bio saniran. U jako je lošem stanju. Sanacija mosta će se obaviti u četiri faze zbog velike složenosti i dužine mosta, a kad bi se svi radovi odvijali od jednom, most bi trebalo zatvoriti za promet. Kad će most u potpunosti biti obnovljen, nije poznato.

Prošle godine je tek dovršeno projektiranje 2. faze sanacije, za treću je tek raspisan natječaj, a četvrta faza još nije ni u fazi istražnih radova.

