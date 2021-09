Otkako se pojavio Covid, nekompetentni vlastodršci ponašaju se kao da nijedna druga bolest ne postoji. Skoro pa se prestalo govoriti o bilo kojoj drugog zdravstvenoj opasnosti, istaknuo je na početku sjednice Sabora, Mostov zastupnik Ante Kujundžić.

Dok svijet broji preminule od korona virusa, naglasio je, brojni građani obolijevaju i umiru od kardiovaskularnih i malignih bolesti.

- Danas je Svjetski dan srca, a visoki broj oboljelih od bolesti kardiovaskularnog sustava upozoravaju na izostanak i potrebu odlučne i jasne strategije prevencije svih bolesti iz ovog spektra. U 2019. od posljedica kardiovaskularnih bolesti preminulo je u Hrvatskoj više od 22.000, a za 2020. nemamo točne podataka - istaknuo je Kujundžić dodavši kako RH ima višu stopu smrtnosti od susjednih zemalja.

'Zbog otkazivanja pregleda imat ćemo drastično povećanje smrtnosti od malignih i kardiovaskularnih bolesti'

- Brojni liječnici upozoravaju da nas očekuje drastično povećanje smrtnosti od malignih bolesti opet zbog borbe protiv Covida i zbog otkazivanja kontrolnih i redovnih dijagnostičkih pregleda - rekao je navevši podatak iz Nizozemske koji govori o padu za 25 posto dijagnoza tumora u prošloj godini.

- Gripa je stigla nikad ranije, pa kako to kad znanstvenici kažu da je održavanje distance i nošenje maske smanjilo cirkulaciju koronavirusa? No, smanjilo je i cirkulaciju ostalih virusa na koje smo naviknuli, što je dovelo do smanjenja prirodnog imuniteta - poručio je i naglasio kako postoji ozbiljna opasnost da će ljudi biti manje otporni na bolesti koje inače uobičajeno kruže populacijom te da bi nas ove zime mogao pogoditi val zaraznih bolesti kakav do sad nismo imali.

- Vlada vrluda bez strategije i bez postavljenog cilja i zaboravila je da je prevencija ključ smanjenja svih bolesti, stoga je Klub Mosta opravdano zabrinuto za zdravlje naših građana i zahtijevamo hitan izvještaj o zdravstvenom stanju nacije - poručio je.

'RH ulaže velike novce u školovanje zdravstvenih djelatnika, a onda ih isporučuje drugim zemljama'

Prije Covida nedostajalo je oko 12.000 medicinskih sestara, a njihov odlazak, kao i liječnika, je nešto što nas mora zabrinjavati, naglasio je Stjepo Bartulica iz Domovinskog pokreta.

- Hrvatska ulaže velike novce u njihovo školovanje i onda ih isporučuje drugim zemljama. To se hitno mora mijenjati- Iz Komore stižu podaci da već imaju 250 zahtjeva za odlazak sestara - poručio je naglasivši kako su reforme zdravstvenog sustava trebale biti još jučer.

- Znamo kakve su liste čekanja, ali znamo i da liječnici koji to ne rade u bolnicama u kojima rade, obavljaju u privatnim poliklinikama popodne. Mi koji uplaćujemo u sustav, često dva puta plaćamo za usluge koje ne možemo konzumirati jer vlada nered. Već dugo upozoravam da ne može doći do racionalizacije troškova dok se ne uvode tržišni mehanizam u cijelom sustavu. Sve dok HZZO ima monopol i umjetno određuje cijene usluga u bolnicama, imat ćemo ovo stanje, nagomilavanje dugova i nećemo izaći iz tog začaranog kruga - istaknuo je i dao podršku zdravstvenim djelatnicima koji se protive uvođenju Covid potvrda od 4. listopada.

'Slijedi li prodaja Podravke? Vlada sada odbacuje takvu mogućnost, ali tako stoji u Nacionalnom planu'

Katarina Peović govorila je u ime Kluba zastupnika HSS-a i Radničke fronte o Podravci.

- Otkad je na čelo Podravke došla Martina Dalića, koja je odstupila zbog afere Hotmail, mnogi se pitaju slijedi li prodaja Podravke, odnosno namjerava li Vlada prodati svoje udjele u Podravci. Vlada za to sada odbacuje takvu mogućnost, ali takva mogućnost postoji za svaku tvrtku u vlasništvu države jer tako stoji u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti - istaknula je dodavši kako je Vlada u Planu odredila da će do 2023. na prodaju ponuditi minimalno 150 poduzeća čija je nominalna vrijednost oko 850 milijuna kuna.

- U Nacionalnom planu stoji, citiram, da su privatizacija i prodaja državne imovine strateški prioritet - rekla je Peović naglasivši kako se Vlada odriče posljednjih poluga da preko snažnih državnih tvrtki pokrene razvoj.

- Ovih dana pratimo mesnu industriju, braću Pivac, koja ulaze s velikim paketom dionica Podravke. Pivci su preuzeli Kraš i to u lošijoj ponudi samo zato što su obećali da neće otpuštati radnike, da bi nakon toga otpustili nekoliko 100 radnika kršeći potpisani sporazum o preuzimanju. A sada prodaju dionice navodno po većoj cijeni, obogatili su se na dionicama koje su stekli na prevari da neće biti otpuštanja, DORH u ladici više od godinu dana drži prijavu protiv njih i sada takvi ulaze u visokoprofitabilnu tvrtku - poručila je.

Ono što možemo očekivati u svim tvrtkama od državnog značaja, što je opisano u Nacionalnom planu, jest tzv racionalizacija, dodala je.

'Od Privlake do Zagreba nema nijednog kreveta za djecu i adolescente kojima je potrebna pomoć psihijatra'

Zastupnica Kluba Centra i GLAS-a Marijana Puljak upozorila je kako splitski KBC trenutno nema nijednog psihijatra dječje i adolescentne psihijatrije, pa roditelji djecu moraju voditi u Zagreb ili Osijek.

- Splitski KBC ima dječjeg psihijatra, ali liječnica je trenutno na bolovanju, a dugogodišnji psihijatar više se ne bavi djecom već radi kao psihijatar za odrasle, a u Klinici za psihijatriju godišnje na stacionarno liječenje prime oko 20-ak maloljetnika koji tu ne bi smjeli biti jer je to protivno zakonu jer nemaju uvjete za odvojeni boravak od odraslih. Nije samo teška situacija u Splitu, tako je u cijeloj Hrvatskoj. Dječjih psihijatara ima u cijeloj Hrvatskoj 45, a trebalo bi ih biti oko 140 - naglasila je dodavši kako od Privlake do Zagreba nema nijednog kreveta za djecu i adolescente kojima je potrebna pomoć psihijatra.

'SOA konačno prepoznala desni ekstremizam'

Zastupnica Zeleno-lijevog bloka Urša Raukar Gamulin pozdravila je praksu SOA-e o javnom objavljivanju godišnjeg izvješća, a iz njega njihovo prepoznavanje desnog ekstremizma te jačanje kapaciteta za odgovore na kibernetičke napade i klimatske promjene.

- Dugi niz godina je SOA relativizirala lijevi i desni ekstremizam da bi ove godine jasno naznačila da sigurnosni rizik za RH predstavlja samo radikalizirani pojedinci ekstremno desne ideologije - rekla je.