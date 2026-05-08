NAPAD NA SINIŠU VUKOVIĆA

Motikom nasrnuo na novinara u Splitu: 'Moja oholost je ostala neokrznuta'. Oglasio se i Grad

Piše HINA,
Vuković se, prema pisanju medija, pokušao udaljiti vjerujući da će sve ostati na verbalnim uvredama, no muškarac je potom dotrčao do obližnjeg štanda, uzeo motiku i krenuo prema njemu

Splitska policija provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje na kazneno djelo prijetnje, nakon što je u četvrtak na splitskoj Rivi nepoznati muškarac motikom nasrnuo na novinara Sinišu Vukovića zbog njegova novinarskog rada, a događaj su osudili i iz Grada Splita. 

Incident se dogodio u četvrtak poslijepodne, na blagdan Svetog Dujma, kada je Vuković sa suprugom šetao Rivom. U blizini Hrvojeve kule i Pazara presreo ih je muškarac srednje životne dobi koji je Vukoviću dobacivao da “piše za četničke Novosti” i “Slobodanku”, uz spominjanje Tita i Jasenovca te psovke. Vuković se, prema pisanju medija, pokušao udaljiti vjerujući da će sve ostati na verbalnim uvredama, no muškarac je potom dotrčao do obližnjeg štanda, uzeo motiku i krenuo prema njemu. Novinar se sa suprugom udaljio s mjesta događaja te incident prijavio policiji.

Split: Obilježen jubilej rođenja pisca Igora Mandića | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske potvrdili su, ne spominjući ime novinara, su da su zaprimili prijavu zbog tog događaja i da provode kriminalističko istraživanje o okolnostima kaznenog djela prijetnje počinjeno prema novinaru u vezi s njegovim poslom.

Vuković je događaj komentirao i na Facebooku. "Dragi svi, samo da vam reknem kako kiša nije nešto najgore što vam može pokvarit Sudamju... Umjesto kišobrana nad glavom, lako nada nju može doći i - motika! Srećom, sve je ipak u redu. Moja oholost je ostala neokrznuta... Dobrodošli u Split, svi, u naš lipi grad pun divnih i, nadasve, talentiranih ljudi. Ne bojte se! Živili!", napisao je Vuković u svojoj objavi.

Siniša Vuković surađuje s tjednikom Novosti od 2023. godine, ponajviše prateći teme iz kulture, a ranije je pisao i za Slobodnu Dalmaciju.

Napad na novinara osudili su iz Grada Splita istaknuvši kako je svaki oblik nasilja neprihvatlji i nema mu mjesta u Splitu.

- Grad Split osuđuje napad na zaposlenika HNK Split, novinara i suradnika više medija Sinišu Vukovića, koji se dogodio na Dan grada na splitskoj Rivi, u prisustvu njegove supruge i brojnih građana. Svaki oblik nasilja, prijetnji i vrijeđanja po političkoj ili bilo kojoj drugoj osnovi neprihvatljiv je i nema mjesta u Splitu, gradu dijaloga, kulture i poštovanja - stoji u objavi na Facebooku.

