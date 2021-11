Na splitskom Županijskom sudu u ponedjeljak je zbog ubojstva muškarca, s kojim se sukobio u središtu grada, na 19 godina zatvora nepravomoćno osuđen Željko Melvan (39) iz Splita.

Nije se pojavio na izricanju presude.

Melvan je 26. lipnja 2019. oko 20 sati u Sinjskoj ulici, u središtu grada ušao u verbalni sukob s Vedranom Marendićem (53) zvanim Sarun kojega je pljunuo, zatim mu odrezao komad kose, udario ga drškom noža po glavi i tri ga puta ubo po nogama, tijelu i prsima.

Marendić se borio za život nekoliko dana, no naposljetku je umro u bolnici. Melvanov motiv za napad na Marendića bio je dug od tri tisuće kuna.

Za vrijeme suđenja Melvan je predsjednici sudskog vijeća sutkinji Ivoni Rupić tvrdio da on s ubojstvom nema veze, no to na raspravama nije uspio i dokazati. Umjesto toga je vrijeđao sve djelatnike suda zbog čega je kažnjen s 40 tisuća kuna te u dva navrata nije mogao pratiti suđenje.

Nakon ubojstva pet je mjeseci uspješno bježao policiji, a naposljetku je uhićen na benzinskoj postaji u Kninu. Zanimljivo je i da je tek tri dana nakon ubojstva jedan građanin u vrtu pronašao nož kojim je počinjen zločin.

Njegova odvjetnica Doris Košta najavljuje žalbu te tvrdi da je počinjen niz bitnih povreda, piše Dalmatinski portal.

- Presuda me nije začudila s obzirom da obrani nije dozvoljeno konfrontirati dokaze u odnosu na optužbu. Prekršen je čitav niz konvencijskih prava, nisu se poštivale već donijete presude. Potpuno je povrijeđeno pravo presumpcije nevinosti - rekla je.