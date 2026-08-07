Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila oko 20,10, kada je motociklist sletio s kolnika
TEŠKA NESREĆA
Motociklist poginuo u Zagorju
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Poginuo je motociklist u teškoj prometnoj nesreći koja se večeras dogodila u Lazu Bistričkom u Krapinsko-zagorskoj županiji, priopćili su iz policije.
Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila oko 20,10, kada je motociklist sletio s kolnika.
Više informacija o ovoj teškoj nesreći bit će poznato nakon očevida koji je u tijeku.
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