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TEŠKA NESREĆA

Motociklist poginuo u Zagorju

Piše HINA,
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Motociklist poginuo u Zagorju
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila oko 20,10, kada je motociklist sletio s kolnika

Poginuo je motociklist u teškoj prometnoj nesreći koja se večeras dogodila u Lazu Bistričkom u Krapinsko-zagorskoj županiji, priopćili su iz policije.

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila oko 20,10, kada je motociklist sletio s kolnika.

Više informacija o ovoj teškoj nesreći bit će poznato nakon očevida koji je u tijeku.

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