Motociklist se zabio u auto: 'Kaciga letjela desetak metara'

U sudaru motocikla i automobila u Ulici Ivana Gorana Kovačića u Vrbovskom u subotu nešto prije 11 sati ozlijeđen je motociklist. Hitno je prevezen u KBC Rijeka, potvrđeno je iz PU primorsko goranske.

Neslužbeno doznajemo da se sudarilo dvoje susjeda koji su iz Njemačke došli na odmor u Vrbovsko.

Foto: snimio čitatelj 24sata

- Stajao sam u vrtu kada sam uočio susjedu kako u rikverc automobilom izlazi iz dvorišnog parkinga. Nekoliko sekundi kasnije čuo se jak prasak. Motociklist u vožnji udario je u stražnji dio automobila. Od siline udarca kaciga mu je odletjela desetak metara dalje, no ostao je pri svijesti. Čovjek je pao s motora i ljudi iz kuća i obližnjeg kafića pohrlili su pomoći nesretniku do dolaska Hitne. Vozačica automobila srećom nije zadobila ozljede, no vidjelo se da je pretrpjela veliki šok - kaže čitatelj koji je svjedočio nesreći.

Neslužbeno doznajemo da je motociklist zadobio ozljede vratne kralježnice, no više detalja znati će se nakon obavljenog očevida koji je u tijeku.