Mounjaro je od danas dostupan preko HZZO-a: Evo tko na njega ima pravo i kolika je doplata

Lijek Mounjaro, čija je djelatna tvar tirzepatid, od 1. listopada nalazi se na Dopunskoj listi lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Oboljeli od šećerne bolesti tipa 2 koji ispune propisane i vrlo stroge kriterije više neće morati sami plaćati punu cijenu lijeka. Ipak, lijek neće biti u potpunosti besplatan, već će osiguranici snositi dio troška ovisno o propisanoj dozi.

Tko ima pravo na lijek i kolika je doplata

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje uvrstio je Mounjaro na dopunsku listu prepoznajući njegov mehanizam djelovanja. Kako bi se olakšao pristup oboljelima, utvrđena je doplata od 25 do 45 eura po pakiranju. Najniža doplata od 25 eura odnosi se na dozu od 2,5 miligrama, dok će pacijenti za najjače doze od 12,5 i 15 miligrama morati izdvojiti 45 eura. Dopunsko osiguranje ne pokriva taj trošak, stoga svaki pacijent sudjeluje u cijeni prilikom podizanja lijeka.

Pravo na lijek nemaju sve osobe s prekomjernom tjelesnom masom, već isključivo oboljeli od dijabetesa tipa 2 čija bolest nije odgovarajuće regulirana dosadašnjom terapijom. Pacijenti moraju ispuniti uvjet da nakon primjene dva oralna antidijabetika nisu uspjeli sniziti vrijednost hemoglobina HbA1c ispod sedam posto. Uz to, moraju imati indeks tjelesne mase od najmanje 30, ili najmanje 28 uz dokazanu kardiovaskularnu bolest. Terapiju odobrava specijalist endokrinolog.

Evaluacija terapije i ostali lijekovi

Nakon šest mjeseci liječenja pacijenti prolaze kroz procjenu učinka. Nastavak terapije moguć je samo uz pozitivan odgovor, što podrazumijeva smanjenje vrijednosti HbA1c za najmanje 0,5 postotnih bodova ili gubitak pet posto tjelesne težine. Uz ovu odluku, HZZO je na Osnovnu listu uvrstio lijek dapagliflozin iz skupine SGLT2 inhibitora, pa ga pacijenti dobivaju bez doplate.

Udruge pacijenata pozdravile su promjene kao važan iskorak.

​- Uvrštavanje Mounjara na Dopunsku listu uz doplatu od 25 do 45 eura odlična je vijest. Riječ je o modernoj terapijskoj opciji koja je zbog visoke tržišne cijene mnogima bila teško dostupna - rekao je Davor Skeledžija.

HZZO je donio odluke i za druge teške bolesti. Na Osnovnu listu dodan je lijek za metastatski karcinom prostate temeljen na radionuklidu, koji će se primjenjivati u KBC-u Zagreb. Pravo na lijek midazolam za suzbijanje konvulzivnih napadaja prošireno je na sve oboljele, ne samo na djecu do 18 godina.

*uz korištenje AI-ja