Više od 150 smrti povezano s injekcijama za mršavljenje samo u ovoj europskoj zemlji

Više od 150 smrtnih slučajeva prijavljeno je u vezi s injekcijama za mršavljenje, pokazuju podaci britanske Agencije za lijekove i zdravstvene proizvode (MHRA) koja međutim ističe da prijave ne dokazuju da je sam lijek uzrokovao smrtni ishod.

Objavljeno je i da su pacijenti koji koriste lijekove za mršavljenje podnijeli oko 150.000 prijava mogućih nuspojava i drugih neželjenih reakcija.

Podaci su prikupljeni u okviru sustava Yellow Card britanske MHRA-e koji pacijentima, članovima njihovih obitelji i zdravstvenim djelatnicima omogućuje prijavljivanje nuspojava lijekova.

No MHRA je naglasila da prijave u sustavu Yellow Card ne dokazuju da je lijek uzrokovao nuspojavu ili smrt. One samo pokazuju da je osoba koja je prijavila slučaj posumnjala na moguću povezanost.

Podaci obuhvaćaju lijekove iz skupine GLP-1 koji su dostupni u okviru britanskog Nacionalnog zdravstvenog sustava (NHS), uključujući liraglutid, koji se prodaje pod nazivom Saxenda, semaglutid poznat kao Wegovy, te tirzepatid koji se prodaje kao Mounjaro.

Prema podacima, za tirzepatid, djelatnu tvar lijeka Mounjaro, prijavljeno je 106.189 neželjenih reakcija i 120 smrtnih slučajeva za koje se sumnja da su povezani s lijekom.

Semaglutid je, pak, povezan s 48.089 prijavljenih neželjenih reakcija i 59 smrtnih slučajeva. Koristi se u lijeku za mršavljenje Wegovy, ali je i djelatna tvar lijekova za dijabetes Ozempic i Rybelsus.

Liraglutid, koji se prodaje kao Saxenda, povezan je s 4491 prijavljenom neželjenom reakcijom i 37 smrtnih slučajeva. Koristi se i za liječenje dijabetesa pod drugim zaštićenim nazivima.

Podaci sustava Yellow Card pokazuju i vrste prijavljenih nuspojava. Kod semaglutida se 28.884 prijave odnose na probavne tegobe, dok se više od 5000 odnosi na poremećaje živčanog sustava.

Kod tirzepatida je zabilježeno 65.024 prijava probavnih tegoba i 13.964 prijave poremećaja živčanog sustava. Više od 2000 prijava odnosilo se na psihijatrijske poremećaje.

Kod liraglutida se 1461 prijava odnosila na probavne tegobe.

Uobičajene nuspojave injekcija za mršavljenje uključuju mučninu, povraćanje, proljev, zatvor i refluks kiseline.

U nekim slučajevima ti su lijekovi povezani i s problemima srca i krvnih žila, poremećajima živčanog sustava, očnim tegobama i ozbiljnijim probavnim stanjima, od kojih su neka završila smrtnim ishodom.

„Kao i kod svih lijekova, sigurnost GLP-1 lijekova stalno se prati, uključujući nove spoznaje iz spontanih prijava i znanstvenih publikacija. O svim eventualnim promjenama povezanima sa sigurnošću tih lijekova pacijenti i zdravstveni djelatnici bit će pravodobno obaviješteni, a poduzet će se odgovarajuće mjere za smanjenje svakog utvrđenog rizika”, rekao je glasnogovornik MHRA-e, prenosi The Independent.

„Na temelju trenutačno dostupnih dokaza, koristi agonista GLP-1 receptora nadmašuju moguće rizike kada se koriste u skladu s odobrenim indikacijama.”