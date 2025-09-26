Obavijesti

TKO JE VIDIO RADIT U PETAK

Možda im je plaća premala: Evo kako izgleda sabornica u petak

Zagreb: Sabor sjednicu nastavio raspravom o izvješću MIP-a, sabornica gotovo prazna | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Na sjednicu je došlo tek šestero zastupnika. Prema utvrđenom dnevnom redu, zastupnici su trebali raspravljati o nekoliko prijedloga zakona

U petak je sabornica bila gotovo potpuno prazna. Na sjednicu je došlo tek šestero zastupnika. Prema utvrđenom dnevnom redu, zastupnici su trebali raspravljati o nekoliko prijedloga zakona.

Ipak, zbog vrlo slabog odaziva, odrađen je samo manji dio planiranih točaka. Rasprave su bile kraće nego što je predviđeno, a dio prijedloga ostavljen je za neku od idućih sjednica na kojoj bi se trebalo okupiti više zastupnika. Time je još jednom otvoreno pitanje učinkovitosti rada Sabora, osobito u danima kada je vidljivo smanjen interes zastupnika za sudjelovanjem u raspravama.

