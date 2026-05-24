Možda mu je Vučić pregledavao dioptriju. Direktor policije kaže da je na ovoj fotki 34.000 ljudi

Direktor policije Dragan Vasiljević izjavio je da na prosvjedu u Beogradu bilo 34.300 građana, piše N1. Naveo je da je riječ o "jednom od rijetkih prijavljenih okupljanja“ te istaknuo da je prijava podnesena na vrijeme te da je policija poduzela sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti.

Prema njegovim riječima, zabilježen je jedan napad na novinara te je u tijeku potraga za osobama koje su sudjelovale u napadu, dok većih incidenata nije bilo.

- Pozivamo sve sudionike javnog okupljanja da se pridržavaju zakona i propisa kako bi policija mogla poduzeti sve potrebne mjere i radnje - rekao je Vasiljević. Dodao je da se nada da će i razilaženje proći bez incidenata.

Istaknuo je da policija prati dolazak građana još od prijepodnevnih sati te da su njihove procjene "vrlo precizne i objektivne“, uz napomenu da je na prostoru prisutna velika fluktuacija ljudi, javlja N1 Srbija.

S druge strane, Arhiv javnih skupova objavio je da snimke današnjeg studentskog skupa na Trgu Slavija pokazuju da će biti "u rangu najvećih studentskih okupljanja dosad“.

- Procjena mase veće od 100 tisuća ljudi je zahtjevna i podatke nećemo objavljivati večeras - poručili su iz Arhiva javnih skupova.

Ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić obratio se javnosti nakon nasilja blokera koji su napali policiju i ljude u blizini Predsjedništva nakon prosvjeda, piše Kurir.

- Nažalost, unatoč upozorenju koje je večeras uputio ravnatelj policije, generala Dragana Vasiljevića, da javni skup na Slaviji prođe i završi mirno, nakon završetka ovog skupa došlo je do drastičnog kršenja javnog reda i mira, tj. ničim izazvanog napada na policiju. U 20 sati i 20 minuta ekstremni dio sudionika skupa, blokade, probio je zaštitnu ogradu u Pionirskom parku i napao policajce u Ulici kralja Milana. U 20:30 sati napadnuti su žandarmerijski policajci od strane okupljenih na uglu Ulice kneza Miloša i Trga Nikole Pašića. U oba slučaja, od strane policijske brigade i žandarmerije, okupljeni su potisnuti, a također u 21:30 sati napadnuti su policajci, žandarmerija je napadnuta u blizini spomenika Vuku - rekao je.

Oštro je osudio napad na policajte te istaknuo kako je policija radila svoj posao te da nikoga nisu napali. Dodao je da je napad bio svim sredstvima: pirotehnika, kamenje, boce.

- Čak su i šahtovi uklonjeni kako bi se bacali na policiju. Mnogi ekstremni sudionici bili su maskirani šalovima i majicama. Policija je provela suzbijanje uz najmanju moguću upotrebu sredstava prisile, koliko je to bilo moguće u danom trenutku. Svi koji su napali policiju napali su policajce koji su osiguravali skup. Bit će identificirani i procesuirani u skladu sa zakonom, kao što znate, napadi na policiju su kazneno djelo, teško kazneno djelo. Javni red i mir su uspostavljeni, promet je bio dopušten u najvećem dijelu grada. Samo na jednom mjestu u gradu trenutno je okupljeno nekoliko desetaka na uglu kod Pravnog fakulteta. Sve ostale ulice i mostovi praktički su prohodni za promet. Zbog napada na policajce privedene su 23 osobe. Ima i ozlijeđenih policajaca, na kraju ćemo dati detaljno izvješće o tome koliko je policajaca ozlijeđeno - rekao je.

Dodao je da je policija učinila sve što je moguće.

- Policija je napadnuta, nisu nikoga napali. Svi koji su napali policiju bit će naravno sankcionirani u skladu sa zakonom. Što je policija učinila da to zasluži? Topovski hitci, baklje, kamenice, šipke, čak kao što ste vidjeli skidali su šahtove kako bi ciljali policiju. To nije politika, to je ekstremizam, nasilje i mržnja. Policija poziva sve da očuvaju javni red i mir, poziva sve da poštuju zakon i najvažnije, svi koji su napali policiju bit će identificirani i protiv njih će biti podnesene odgovarajuće prekršajne i kaznene prijave. Trenutno je, kao što sam rekao, situacija u gradu stabilna, uspostavljen je javni red i mir, policija je potisnula ekstremiste s ovog područja, a uskoro se očekuje potpuna normalizacija prometa u svim ulicama u Beogradu - zaključio je Dačić.