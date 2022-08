Možda su joj fanovi botovi iz Afrike, ali slike su prave: Ovo je Kolinda na moru nekad i sad...

To je neka posve nova Kolinda!

Za razliku od fotografije s početka predsjedničkog mandata, objavljene na naslovnici tjednika Express (na kojoj je izgledala kao prototip mediteranske žene) serija selfija koje je ex predsjednica snimila tijekom krstarenja u kornatskom akvatoriju prikazuje vitku, decentnu, gotovo skandinavsku figuru.

Fanovi iz Afrike: Blago Hrvatskoj što te ima

Serija fotki izazvala je delirij obožavatelja; jedan tvrdi kako se Kolinda „odmara od razmišljanja“, drugi je zaziva da se vrati, i to „čim prije“.

Predsjednica, to smo ustanovili čitajući komentare, ima cijelu vojsku obožavatelja i u Afroaziji - Zymer Smaili piše „Blago Hrvatskoj što te ima“ (otkud samo zna???); Freja Faqja piše „My favorite ❤️“, Syed Qasid Jan kratko je napisao - „So attractive“, dok Grigol Nemsadze otvoreno laska „You are so nice madam“.

Završismo s komentarom Zica Zica – „Ljepša od Julije Roberts“.

Vitkija nego ikad

Ukoliko ovo nisu botovi, Kolinda Grabar Kitarović može, ne uspije li nakon odmora od razmišljanja zasjesti na čelo NATO-a, mirne duše objaviti kandidaturu za Pokret nesvrstanih.

Većina obožavatelja je otuda, mada ni u Hrvatskoj ne nedostaje ljubitelja lika i djela.

A gdje je Jakov?

Na spomenutim fotografijama Kolinda je vitkija no ikad.

Nema Jakova, on se nije pojavio ni na fotkama kod engleske kraljice, pa zašto bi bio kod kraljice Balkana, kako su Kolindu svojedobno prozvale Bosanke.

A možda ni ne treba – bivša predsjednica htjela je zasjati u punom sjaju, i to joj je, kako vidimo, i uspjelo…

