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Možda zvuči čudno, ali upravo morski psi i hobotnice mogu biti spas za naše Jadransko more!

Piše Tina Jokić,
Čitanje članka: 7 min
Možda zvuči čudno, ali upravo morski psi i hobotnice mogu biti spas za naše Jadransko more!
Foto: Zvonimir Barisin

NOVI EXPRESS Dr. sc. Jakov Dulčić, znanstveni savjetnik u trajnom izboru Instituta za oceanografiju i ribarstvo, dobitnik Nagrade za životno djelo Grada Splita, govori o prodoru invazivnih vrsta u Jadransko more

Tijekom svoje karijere objavio je impresivnih 535 radova, među kojima se ističe više od 320 znanstvenih članaka u relevantnim časopisima. On je i autor te urednik niza knjiga, a uvršten je i među dva posto najcitiranijih znanstvenika na svijetu. U intervjuu za Express otkriva nam koje spoznaje su za njega kao znanstvenika bile najbolnije, zašto je baš hobotnica važna za budući balans u Jadranskome moru, u koje stižu mnogobrojne invazivne vrste, ali i tko je njegov trajni svjetionik te izvor nadahnuća.

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