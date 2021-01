Predsjednik Republike Zoran Milanović ocijenio je da je Žarko Tušek nevin. Razmatrajući njegov slučaj zaključio je da tu nema bitnih obilježja kaznenog djela, nego je riječ o ćaskanju koje možda nije primjer političke vrline, ali nije ni za suđenje.

- Ovo nije trgovina utjecajem, to je anticipirana trgovina utjecajem ‘pro futuro’ u smislu stvaranja neke buduće koalicije. No dobro je da to javnost vidi, da vidi kakvim se metodama služe političke stranke, što nude, koje intencije imaju - rekao je. Andrej Plenković nije bio tako jasan u obrani hadezeovca kao Milanović, no također misli da je Tušek nevin, neiskusan i nespreman na podvale. Riječ je o čestitom, neiskvarenome mladiću koji dosad nije ni slutio na što su sve spremni oporbenjaci poput Viktora Šimunića.

- Nisam siguran da tu ima nekih velikih temelja za neku vrstu odgovornosti. Sve ćemo razmotriti, s obzirom na to da se radi o snimci, da je razgovor vođen bez ikakve konzultacije s nama. Tušek sigurno ostaje u Krapinsko-zagorskoj županiji. To je bila jedna gruba pogreška, ne znam kako mu se to dogodilo, da ode na sastanak i završi ovako kako je završilo - rekao je Plenković. Tušek, čini se, ostaje.

- Prije dva mjeseca ponovno je izabran na svoju funkciju. On nije prestar. Ovako nešto mu se nije smjelo dogoditi - rekao je premijer, iz čega je jasno da Tušek treba učiti, ne smije ponovno biti snimljen. Stvar je komentirao i predsjednik Vrhovnog suda Đuro Sessa.

- Mogu reći da s pozicije pravila financiranja političkih stranaka i kampanja nije dozvoljeno da bilo tko financira tuđu kampanju na način da bi nevladina udruga, neprofitna, što stranka svakako jest, financirala troškove kampanje nekog drugog. Tko je u pravu reći će sudac koji će imati predmet, a to nisam ja - rekao je Sessa. Aferu je komentirao i bivši SDP-ov gradonačelnik Vukovara Željko Sabo. On je odslužio zatvorsku kaznu jer je 2013. lokalna HDZ-ovka tajno snimila kako joj nudi, u zamjenu za podršku u predstavničkom tijelu, određene pozicije.

- Svaka čast Plenkoviću. Pokazao je kako čelnik političke stranke štiti svoje ljude, članove stranke - rekao je Sabo za Novi list.