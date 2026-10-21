U svakom slučaju, računica je složena jer DOMiNO kaže: "Mi u vlast sigurno nećemo, ponuda više nije na stolu". HDZ može podnijeti odlazak polovice DP-ovaca i na to računa, ali odlazak svih bi teško nadomjestio
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Može li Plenković i na koji način spasiti Vladu i imati novu većinu bez Penave? Ovo su sve opcije...
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Trenutačnu saborsku većinu čini 79 zastupnika i zastupnica, troje više od 76, potrebnih za opstanak Vlade. Andrej Plenković ove je godine pojačao većinu za tri ruke. Nekadašnja SDP-ovka Boška Ban učlanila se u HDZ, podršku je dao i gradonačelnik Svete Nedelje, Dario Zurovec, ali i predsjednik HSS-a, Darko Vuletić, koji je u Saboru zamijenio Krešu Beljaka.
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