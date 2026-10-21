Obavijesti

News

Komentari 38
KALKULATOR VEĆINE PLUS+

Može li Plenković i na koji način spasiti Vladu i imati novu većinu bez Penave? Ovo su sve opcije...

Piše Ivan Pandžić,
Čitanje članka: 2 min
Može li Plenković i na koji način spasiti Vladu i imati novu većinu bez Penave? Ovo su sve opcije...
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL, Patrik Macek/PIXSELL , Canva
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

U svakom slučaju, računica je složena jer DOMiNO kaže: "Mi u vlast sigurno nećemo, ponuda više nije na stolu". HDZ može podnijeti odlazak polovice DP-ovaca i na to računa, ali odlazak svih bi teško nadomjestio

Trenutačnu saborsku većinu čini 79 zastupnika i zastupnica, troje više od 76, potrebnih za opstanak Vlade. Andrej Plenković ove je godine pojačao većinu za tri ruke. Nekadašnja SDP-ovka Boška Ban učlanila se u HDZ, podršku je dao i gradonačelnik Svete Nedelje, Dario Zurovec, ali i predsjednik HSS-a, Darko Vuletić, koji je u Saboru zamijenio Krešu Beljaka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 38
Danas opasnost od obilnih kiša. A evo kad nam stiže prvi snijeg
PROMJENA VREMENA

Danas opasnost od obilnih kiša. A evo kad nam stiže prvi snijeg

Riječani se pripremaju za obilne kiše i moguće snježne oborine u gorju, dok nadležne službe poduzimaju mjere za osiguranje sigurnosti u prometu tijekom nepovoljnih vremenskih uvjeta.
STRAVA U ISTRI Curici filter u bazenu povukao kosu. Prebacili je helikopterom u KBC Rijeka!
UŽAS

STRAVA U ISTRI Curici filter u bazenu povukao kosu. Prebacili je helikopterom u KBC Rijeka!

Maloljetna turistkinja iz Njemačke se tijekom ronjenja približila zidnom filteru na dubini od oko jednog metra i gotovo stradala. Pomogli su joj član obitelji i gošća hotela, koji su djevojčici pružali reanimaciju
Liječnici o curici koju je usisao filter bazena: Stabilno je, ali još je rano za bilo kakve prognoze
STRAVA U ISTRI

Liječnici o curici koju je usisao filter bazena: Stabilno je, ali još je rano za bilo kakve prognoze

Maloljetna turistkinja iz Njemačke se tijekom ronjenja približila zidnom filteru na dubini od oko jednog metra i gotovo stradala. Prebacili su je helikopterom u KBC Rijeka gdje je na odjelu intenzivne njege

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026