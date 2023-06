'Možemo je odlučilo boriti se za lijevo biračko tijelo pa se možemo nazvati suparnicima'

SDP je stožerna stranka ljevice i kao takva je i najodgovornija za ono što se događa u Hrvatskoj. Ono što je naša odgovornost bila i mi smo je izvršili jest ponuditi recept najefikasnijeg micanja HDZ-a s vlasti, HDZ-a koji je poguban za hrvatsko društvo. Mi smo to učinili, a na onima koji su odbili takav efikasan način je da odgovore na pitanja zbog čega su to učinili, poručila je SDP-ova Mirela Ahmetović komentirajući odbijenicu Možemo da s njima izađe u koaliciji na iduće izbore.

Ujedinjenje SDP-a i lijevih stranaka je najefikasniji recept micanja HDZ-a s vlasti, opetovala je. Možemo je, s druge strane, drugačijeg stajališta i zato su odlučili da na izbore idu samostalno. A odluku su temeljili i na istraživanju koje su proveli.

- Mislite da SDP donosi odluke bez istraživanja i analize? Pa i mi smo svoje odluke donosili upravo na temelju istraživanja i analiza, koji su upravo pokazali ono što smo mi i zastupali - kaže, s druge strane, Ahmetović.

Za razliku od istraživanja na koje se poziva Možemo, SDP se vodi onima koji pokazuju da bi više mandata osvojili zajedno. No ankete Ahmetović ne želi komentirati.

- SDP se treba fokusirati na to kako zadržati svoje birače i simpatizere, okupiti sve građane Hrvatske koji vide da je HDZ ovdje da zaštiti one najjače umjesto najslabije u društvu - rekla je naglasivši kako SDP itekako ima entuzijazma kad je riječ o uspjehu na izborima unatoč odbijenici Možemovaca.

- O, ima, ima entuzijazma, ne bojte se vi za SDP. Mi smo već unazad šest mjeseci do godine dana u svojevrsnoj kampanji, ali, nažalost, ne uspijevamo u medijima pobuditi interes za tim da smo mi već iznjedrili niz politika - i poljoprivrednu, stambenu, zdravstvenu, politiku lokalne i regionalne samouprave, razne modele upravljanja rastom cijena... To se zanemaruje, a interes pobuđuju ovakve vrlo marginalne stvari - kaže.

Na pitanje je li im u kampanji uteg vrlo slab rejting predsjednika Peđe Grbina, Ahmetović odlučno poručuje - ne.

- Isto kao što je u SKD-u loš rejting imao njihov kandidat za premijera pa je, eto, postao kancelar tako da se ne bavim anketama. Jer što bismo onda rekli za 70 posto ne podrške građana ove Vlade? O najnegativnijim političarima? Ne bavim se anketama kao primarnom pokazatelju stanja u društvu - poručila je.

Ponovno je izrazila nezadovoljstvo što se uvijek pitaju pitanja o rejtingu SDP-a iz onih anketa koje pokazuju da SDP loše stoji, a zanemaruju one prema kojima raste.

- No, da ne bude zabune, ne bavim se anketama i mislim da to nije presudna stvar ovdje. Presudno je je li SDP spreman na izbore, a SDP je spreman već jako dugo i spreman je izaći u ovoj formaciji, koju zapravo pozdravljaju brojni naši simpatizeri i članovi - kaže.

Na pitanje hoće li se u kampanji SDP prema Možemo ponašati kao prema svojim suparnicima, Ahmetović ističe da se može tako reći.

- Možemo je donijelo odluku o borbi za lijevo biračko tijelo pa se možemo nazvati suparnicima. Naravno da smo i mi ti koji želimo zadržati svoje birače, a one koji su SDP-u rekli da nas stavljaju na čekanje želimo vratiti. Kampanju ćemo voditi na način da ćemo ponuditi građanima svoju sliku Hrvatske, a tu sliku slikamo već nekoliko mjeseci nizom politika koje nudimo kako bi oni najslabiji bolje živjeli - istaknula je.

Predsjedniku stranke, naglašava, nema se što zamjeriti. Odluku da se ide u pregovore s Možemo, dodaje, donijela su stranačka tijela - Predsjedništvo stranke i Glavni odbor, a ne on samostalno.

- On je dobio u zadatak od tijela SDP-a da otvori pregovore s Možemo. Tko bi mu zamjerao? On je izvršio svoj zadatak - rekla je, a na opasku novinara kako su ti pregovori završili neuspješno te pitanje hoće li snositi odgovornost, Ahmetović poručuje kako bi odgovornost onda trebalo snositi Predsjedništvo i Glavni odbor.

- Pa čak i oni koji se nisu slagali s otvaranjem takvih pregovora jer nisu uspjeli uvjeriti Predsjedništvo i Glavni odbor da ne otvaraju pregovore - dodala je.

Oni koji su odbili najefikasniji recept rušenja HDZ-a trebaju odgovoriti koji su njihovi interesi i ciljevi, naglasila je.

Upitana da li im ova situacija sada predstavlja percepcijski problem u smislu da su se doveli u podređeni položaj u odnosu na manjeg partnera, SDP-ova zastupnica i politička tajnica kaže da nije.

- Unatoč brojnim napisima medija o tome da SDP umire, da je mrtav, da nema povratka, evo, mi ovdje i dalje, živi, zdravi, radimo za svoje birače i građane, prema nekim anketama na koje se mnogi vole pozivati čak i rastemo. Ja ne bih rekla da je ovo percepcijski problem. To je veći problem za Hrvatsku, koja će na teži način prodisati. To je problem za građane, koji su ipak mogli biti malo uvjereniji da ćemo lakše i efikasnije srušiti korumpirani HDZ s vlasti. Sada će borba biti teža, ali će biti iskrena, entuzijastična i sigurno jaka. Mi ćemo se boriti. To što je SDP pružio ruku Možemo da lakše srušimo HDZ, a Možemo to nije prepoznao, nije percepcijski problem SDP-a - rekla je.

Dapače, dodala je, dobiva brojne poruke i članova i simpatizera koji podržavaju upravo ovakav ishod jer smatraju da je SDP dovoljno jak i da ima što ponuditi.

Iako će u kampanji biti suparnici, u Saboru će, istaknula je, i dalje surađivati.

- I danas imamo točku koju smo zajedno predložili kako bismo zaštitili građane od utjerivača dugova, koje grčevito brani HDZ. Svi oni koji su spremni braniti interes građana u Saboru su naši partneri u toj obrani - rekla je dodavši kako oni i dalje vide Možemo kao partnera s kojim će srušiti HDZ.

- Idemo težim putem, ali se isplati za to boriti i mi ćemo se boriti - poručila je.