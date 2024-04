Možemo još nije u razgovorima s SDP-om i drugim strankama, traže da se svi drže dogovora

Još ništa od razgovora i pregovora između Možemo! i Rijekâ pravde ili bilo koga drugoga, doznaju 24sata. Da su pristali na točkastu koaliciju s SDP-om u četiri izborne jedinice, skinuli bi jedan mandat HDZ-u i dva Domovinskom pokretu. Koalicija nije realizirana jer je Sandra Benčić izvijestila da su od SDP-a tražili minimalno četiri ulazna mjesta u četvrtoj, petoj, sedmoj i devetoj jedinici, i to zato što su njihova istraživanja pokazivala da Možemo može osvojiti mandate u sve četiri izborne jedinice. SDP nije pristao na taj uvjet.

Možemo je zaista osvojio mandat samo u sedmoj izbornoj jedinici, gdje je listu nosila Draženka Polović i tu su dobili više od 13.500 glasova. U ostale tri jedinice su glasovi dani za Možemo završili u smeću iako su zaista bili na rubu da osvoje mandate. U četvrtoj izbornoj jedinici je Možemo osvojilo preko 11.000 glasova, prešli su izborni prag s rezultatom od 5,49 posto, ali to nije bilo dovoljno za mandat. U petoj izbornoj jedinici su osvojili skoro 6.400 glasova, ali to je 3,6 posto i nisu prešli izborni prag. U devetoj izbornoj jedinici su osvojili preko 9.000 glasova ili 4,44 posto, bili su blizu praga, ali nisu ga uspjeli prijeći i glasovi za njih su završili u 'smeću'. Ovako su osvojili preko 193.000 glasova, 23.000 više od Mosta koji je pak osvojio 11 mandata u Saboru, odnosno jedan više od Možemo. Domovinski pokret je osvojio oko 9.600 više glasova od Možemo, ali su dobili čak 14 mandata.

Izbori su prošli i to se više ne može promijeniti. Nakon prvih izlaznih anketa koje su projicirale da će Možemo imati 11 mandata, u stožeru u Tvornici kulture se proširila vijest da je Peđa Grbin već nazvao Sandru Benčić. Ali još ništa od toga, za pretpostaviti je da čekaju što će odlučiti Domovinski pokret i Most. Iz Mosta su već rekli da neće s HDZ-om, a sve oči su uprte u Ivana Penavu i Domovinski pokret. Njima se pak ne javlja koalicijski partner Mislav Kolakušić, čiji je Pravo i pravda osvojio jedan mandat. No Penavin telefon zvoni. Već je u izbornoj noći je najavio da će u četvrtak 'sjesti i razgovarati tko raspolaže i s kakvim kartama'. A to može značiti svašta. Andrej Plenković je uvjeren da će pronaći partnere koji će im donijeti još 15 mandata koliko im nedostaje da bi sastavili Vladu.

- Iskoristit ćemo pravo pobjednika razgovora s drugim akterima. Onaj koji je dobio 61, dobio je relativnu većinu. Dogovorit ćemo s partnerima za koje smatramo da mogu sudjelovati u našem programu, jer program se sastavlja tako da mali partneri prihvaćaju konture programa velike političke stranke, i tako će biti sada - rekao je.

No pitanje je hoće li Domovinski pokret pristati na uvjete HDZ-a. U Možemo kažu da su zadovoljni rezultatom i pozivaju druge stranke da se drže onoga što su govorili.

- Možemo biti jako zadovoljni s našim rezultatom. Ono što još trebamo napraviti i to ne smijemo izgubiti iz vida. Bez obzira što rezultati nekih drugih nisu onakvi kakve smo zamišljali, ne zaboravimo da je cilj broj 1 rušenje HDZ-a. Taj cilj je još uvijek ostvariv i dostižan, točno u onom scenariju o kojem smo mi govorili. Dostižno je da desnica ne uđe u vladu, jer mi ćemo biti brana da desnica ne uđe u vladu. Međutim, sad pozivam sve političke aktere, od ljevice do desnice koji su se zaklinjali da je glavni cilj uništiti koruptivnu hobotnicu, koji su se zaklinjali da nikad neće s HDZ-om, da budu dosljedni i da poštuju svoje birače, i da kažu ne HDZ-u. U idućim danima se može dogovoriti da stranka iz opozicije - a to je SDP, s najviše glasova, da oni sastave manjinsku vladu koju ćemo mi svi ostali podržavati. Sigurna sam da se možemo dogovoriti da manjinska vlada odradi programski ono što je nužno da posječemo krake korupcijske hobotnice jednom zauvijek. Mi smo unaprijed našim biračima rekli sve, ništa nas nije poljuljalo. Jasno smo rekli komu daju glas. Nikad nećemo podržati desnu vladu, jasno smo rekli. Sada je na njima odgovornost. Hajdemo sad protiv korupcije, hajdemo sad to srušiti - rekla je Sandra Benčić.

To znači da od Domovinskog pokreta i Mosta očekuju da pristanu podržati manjinsku Vladu Rijeka pravde bez da zatraže iti jednu ministarsku fotelju. Koliko je to realno, doznat ćemo u idućim danima.