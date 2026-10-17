Možemo: Nasilje i veličanje Hitlera nisu izolirani incidenti

Saborske zastupnice Možemo Ivana Kekin i Draženka Polović poručile su u subotu da pozivi na nasilje, veličanje Hitlera i logora Auschwitz nisu izolirani incidenti, već posljedica dugogodišnjeg normaliziranja govora i nasilja u društvu, što tolerira i ohrabruje HDZ-ova Vlada.

U holokaustu je ubijeno najmanje šest milijuna ljudi, među njima oko milijun i pol djece. Osamdeset i jednu godinu nakon Hitlerove smrti, zazivanje njegovog lika i djela moglo se čuti na ulicama Splita. To nije prošlost – to se sada zbiva u Hrvatskoj, rekla je Kekin na konferenciji za novinare.

Upozorila je da se događaji u Splitu ne mogu promatrati odvojeno od niza prethodnih incidenata, podsjetivši na napade na Dane srpske kulture u Splitu, pjevanje ustaških pjesama ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu, prijetnje mladim srpskim sportašima u Rijeci i korištenje ustaških simbola u Kninu.

Takvi događaji pokazuju da se granice društveno prihvatljivog sustavno pomiču, a nasilje i govor mržnje pretvaraju se u svakodnevicu, istaknula je Kekin i podsjetila da je HDZ-ova Vlada odbila ustaške simbole zabraniti Kaznenim zakonom.

- Sjećate se srpnja prošle godine kad su nam objašnjavali 'dvostruke konotacije'? Sve su se te konotacije prelile na ulicu u samo jednu konotaciju, koja se zove Adolf Hitler - rekla je Kekin.

Plenković na incidente u Splitu kaže - to treba osuditi jer ostavlja jako loš dojam o Hrvatskoj. To brine našeg premijera – što će njemu Ursula reći i kakav dojam ostavljamo prema van. Brine li njega kakav dojam to ostavlja na ljude koji ovdje žive, pita Kekin.

Polović je ustvrdila da Plenkovićeva vlast godinama gradi i potiče društveni ambijent u kojem se relativizira ustaštvo, falsificira povijest, a nasilnici u crnom proglašavaju tobožnjim braniteljima identiteta.

Govoreći o eskalaciji govora mržnje u političkom prostoru, podsjetila je na nedavni ispad u Hrvatskom saboru, gdje je zastupnik Mosta zagovarao srednjovjekovne metode kažnjavanja, mučenja i javnog vješanja, što je prošlo bez ikakve sankcije ili reakcije predsjedavajućeg.

- Svjedočili smo otvorenom unošenju talibanizma u najviše zakonodavno tijelo. Budući da predsjednik Sabora Goran Jandroković nije našao za shodno reagirati na zastrašujuće propagiranje sadizma i nasilja, uputili smo mu službeno protestno pismo i zatražili njegovo hitno očitovanje - kaže Polović.