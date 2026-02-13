Obavijesti

Možemo! o politici stanovanja: HDZ 10 godina ništa nije radio, sada pune džepove špekulanata

Zagreb: Možemo o temi "Četiri pokušaja i promašaja Vlade RH u stambenoj politici" | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Saborski zastupnik stranke Možemo! Marin Živković kritizirao je u petak vladinu politiku stanovanja, ustvrdivši da ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić pod krinkom priuštivog stanovanja puni džepove špekulantima nekretnina

„Deset godina HDZ nije radio ništa, a sada Bačić pod krinkom priuštivog stanovanja daje ogromne resurse špekulantima, puni im džepove”, rekao je Živković na konferenciji za novinare osvrćući se na novi Zakon o priuštivom stanovanju koji je ministar predstavio u četvrtak.

Živković je kazao da, unatoč velikim najavama, država ne provodi mjere koje će poboljšati priuštivost stanovanja a tu tvrdnju potkrijepio je s četiri primjera.

Prvi je porez na nekretnine, odnosno na prazne stanove, koji je prema podacima Ministarstva financija uveden na svega 20 tisuća nekretnina što obuhvaća, tvrdi Živković, oko 3 posto nekretnina koje su prazne. 

Kao drugi primjer naveo je gradnju studentskih domova europskim sredstvima u mjestima gdje potrebe nisu najveće. Od 100 milijuna eura europskih fondova za tu namjenu, novi kapaciteti gradit će se u Gospiću i Karlovcu, ne i u Zagrebu,  rekao je.

Treći primjer „krivih vladinih intervencija” smatra nepoduzimanje konkretnih mjera države u obračunavanju s kupnjom nekretnina u gotovini. „Sedamdeset posto nekretnina u Hrvatskoj se kupuje gotovinom, a jedna trećina kupnji dolazi od stranaca”, naglasio je Živković.

Na kraju, spomenuo je i program priuštivog najma, za koji je ustvrdio da potvrđuje postojeći model stanovanja i nagrađuje špekulante nekretninama.

Zastupnik Možemo! u Europskom parlamentu Gordan Bosanac kazao je da u Europskom parlamentu postoji suglasnost svih grupacija da treba povećati ulaganje EU-a u javno, priuštivo stanovanje.

„Glavni cilj bit će da silni novac koji EU sprema uložiti u javno stanovanje uistinu bude usmjeren u javno, priuštivo stanovanje”, poručio je. 

Bosanac smatra i da bi javna vlast trebala biti odlučnija kada je u pitanju priuštivo stanovanje. „Mora provoditi politike koje su nekad bolne i nisu ugodne, ali nije ugodno ni to što ljudi moraju plaćati preko tisuću eura za najam stanova”,  naglasio je. 

