U Bačićevim stanovima kvadrat će koštati od 1260 do 2100 €! Evo kako do njih i kada se grade

Stan za maksimalno 2104 eura po kvadratu u najskupljim gradovima poput Zagreba, Dubrovnika, Opatije ili Rovinja? Vlada obećava da će to biti moguće i da će financirati gradnju čak 8000 jeftinijih stanova te još 2000 u potpomognutim područjima. Ova cijena je maksimalna i može biti samo jeftinije, najavio je ministar graditeljstva Branko Bračić na predstavljanju novog Zakona o priuštivom stanovanju. Hrvatska je podijeljena u osam kategorija razvijenosti, a gradovi koje smo naveli su u osmoj, najrazvijenijoj. U svakoj sljedećoj kategoriji razvijenosti cijene će biti niže, a u najnerazvijenijima, poput Hrvatske Kostajnice, Knina, Benkovca ili Gline, maksimalna cijena će biti najviše 1262 eura.

