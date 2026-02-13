Obavijesti

U Bačićevim stanovima kvadrat će koštati od 1260 do 2100 €! Evo kako do njih i kada se grade

Piše Ivan Pandžić,
Čitanje članka: 4 min
Foto: Ivo Čagalj/Nikola Čutuk/Pixsell

Država planira sagraditi 8000 jeftinijih stanova u pet godina. Moći će ih kupovati i oni s višim plaćama, odnosno s mjesečnom zaradom višom od 3000 eura. Cijena ni u Zagrebu i Dubrovniku neće biti viša od 2104 eura

Stan za maksimalno 2104 eura po kvadratu u najskupljim gradovima poput Zagreba, Dubrovnika, Opatije ili Rovinja? Vlada obećava da će to biti moguće i da će financirati gradnju čak 8000 jeftinijih stanova te još 2000 u potpomognutim područjima. Ova cijena je maksimalna i može biti samo jeftinije, najavio je ministar graditeljstva Branko Bračić na predstavljanju novog Zakona o priuštivom stanovanju. Hrvatska je podijeljena u osam kategorija razvijenosti, a gradovi koje smo naveli su u osmoj, najrazvijenijoj. U svakoj sljedećoj kategoriji razvijenosti cijene će biti niže, a u najnerazvijenijima, poput Hrvatske Kostajnice, Knina, Benkovca ili Gline, maksimalna cijena će biti najviše 1262 eura.

