Možemo odahnuti: Nema novih zaraženih ptica s ptičjom gripom

<p>Ministarstvo poljoprivrede u utorak je izvijestilo da trenutno, osim na gospodarstvu u Koprivničko-križevačkoj županiji, nema pojave influence ptica na drugim gospodarstvima odnosno područjima Hrvatske.</p><p>Ministarstvo je krajem prošlog tjedna izvijestilo da je na jednom gospodarstvu tovnih prana u Koprivničko-križevačkoj županiji potvrđena influenca te su poduzete sve mjere kako bi se spriječilo širenje virusa.</p><p>- Na zaraženom gospodarstvu u tijeku su mjere iskorjenjivanja koje uključuju usmrćivanje svih purana na gospodarstvu, nakon čega se provodi čišćenje, pranje i dezinfekcija - ističe se u današnjem priopćenju.</p><p>Također se navodi kako "do sada nema pojave influence ptica na drugim gospodarstvima, odnosno na drugom području Republike Hrvatske". </p><p>Ministarstvo navodi i kako je u okolici zaražene farme određeno zaraženo područje u krugu radijusa tri kilometra i ugroženo područje u krugu radijusa 10 kilometara od zaražene farme, a naredbom za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na zaraženim i ugroženim područjima Hrvatske utvrđeno je desetak mjera za sprječavanje pojave i širenja influence.</p><p>Mjere uključuju obvezno zatvaranje i držanje sve peradi, uzgojene pernate divljači i ptica u zatočeništvu u zatvorenim nastambama, kao i obvezno odvojeno držanje domaćih pataka i gusaka od ostalih vrsta peradi.</p><p>Zabranjena je uporaba vanjskih spremnika vode za perad, uzgojenu pernatu divljač i ptice u zatočeništvu, kao i opskrba peradi vodom iz spremnika površinskih voda kojima imaju pristup divlje ptice.</p><p>Također, zabranjeno je održavanje sajmova, izložbi, sportskih natjecanja te svih drugih okupljanja peradi, pernate divljači i ptica na tržnicama, priredbama i kulturnim događajima, uključujući letačka natjecanja ptica od jednog do drugog mjesta.</p><p>Mjere se odnose i na obvezno provođenje pojačane dezinfekcije prijevoznih sredstava kojima se prevoze pošiljke peradi, jaja za valenje, uzgojene i divlje pernate divljači i ptica, njihovih proizvoda i nusproizvoda, uključujući i lešine. </p><p>Obvezno je i osiguravanje i održavanje higijenskih uvjeta i biosigurnosnih mjera u svim objektima za uzgoj i držanje peradi, pernate divljači i ptica u zatočeništvu, što uz ostalo podrazumijeva korištenje zaštitne obuće i odjeće, dezinfekcija ruku i obuće pri ulasku u objekt, kao i čišćenje, pranje i dezinfekcija obuće pri izlazu iz objekta, zabranu izlaska iz objekta u istoj zaštitnoj odjeći i obući, potom zabranu ulaska u objekt neovlaštenim osobama, dezinfekciju objekata i opreme u skladu s tehnološkim zahtjevima, korištenjem odobrenog dezinficijensa u propisanoj koncentraciji, te držanje hrane za životinje i stelje u objektima zaštićenim od divljih ptica i glodavaca. </p><p>Obvezno je također prijavljivanje svih promjena zdravstvenog stanja i ponašanja peradi, uzgojene i divlje pernate divljači i ptica u zatočeništvu nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji, kao i prijava uginuća te svakog kontakata peradi, uzgojene i divlje pernate divljači i ptica u zatočeništvu s moguće zaraženima.</p><p>Iz Ministarstva podsjećaju da je, osim Nacionalnog kriznog stožera i Stručnog tijela za kontrolu i suzbijanje influence ptica na području Hrvatske, osnovan i lokalni krizni stožer za područje Koprivničko-križevačke županije čija je zadaća koordiniranje kontrole i suzbijanja influence ptica na lokalnoj razini.</p><p>Također ponavlja kako prisutni virus pripada podtipu H5N8 za koji do sada nije utvrđeno da uzrokuje zarazu u ljudi, odnosno da ima zoonotski potencijal.</p>