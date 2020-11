Ptičja gripa potvrđena u Koprivničko-križevačkoj županiji

Na farmi tovnih purana na području Koprivničko-križevačke županije u srijedu je utvrđena influenca ptica (podtipa H5N8), ističu iz Ministarstva

<p>Ministarstvo poljoprivrede u četvrtak je izvijestilo da je potvrđena influenca ptica na području Koprivničko- križevačke županije te su poduzete sve mjere kako bi se spriječilo širenje virusa, za koji do sada nije utvrđeno da uzrokuje zarazu u ljudi</p><p>Na farmi tovnih purana na području Koprivničko-križevačke županije u srijedu je utvrđena influenca ptica (podtipa H5N8), ističu iz Ministarstva napominjući da su u tijeku daljnje laboratorijske pretrage koje će utvrditi u koju skupinu patogenosti pripada virus (visoko ili nisko patogeni).</p><p>Nađeni virus, kako se navodi, pripada podtipu H5N8 za koji do sada nije utvrđeno da uzrokuje zarazu u ljudi odnosno da ima zoonotski potencijal.</p><p>"Odmah po postavljanju sumnje poduzete su sve mjere kako bi se spriječilo širenje virusa na druge farme i spriječili kontakti za zaraženom farmom", poručili su iz Ministarstva.</p><p>Farma je pod nadzorom veterinarske inspekcije Državnog inspektorata i trenutno se provode radnje radi utvrđivanja činjenica važnih za određivanje daljnjih mjera na samoj farmi kao i na području Hrvatske.</p><p>S obzirom na situaciju po pitanju influence ptica u europskim zemljama i dodatne informacije, pretpostavka je da se radi o visokopatogenoj influenci ptica, kaže se u priopćenju.</p><p>Iz Ministarstva također podsjećaju da su od 1. siječnja do 18. studenoga potvrđeni slučajevi visokopatogene influence ptica (VPIP) u uzgojima peradi pretežno uzrokovane virusom podtipa H5N8 u Bugarskoj, Poljskoj, Slovačkoj, Češkoj, Njemačkoj, Rumunjskoj, Mađarskoj, Ukrajini, Nizozemskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Danskoj, Švedskoj i Francuskoj.</p><p>Tijekom ove godine visokopatogena influenca ptica je potvrđena u divljih ptica u sedam država članica - Poljskoj, Njemačkoj, Nizozemskoj, Irskoj, Danskoj, Belgiji i u Ujedinjenom Kraljevstvu. U Njemačkoj je u divljih ptica identificiran je podtip H5N5, a u Nizozemskoj podtip H5N1.</p><p>Ministarstvo u priopćenju podsjeća da je 17. studenoga na snagu stupila Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske kojom su određene minimalne biosigurnosne mjere koje su posjednici peradi dužni redovito provoditi - onemogućavanje kontakta domaće peradi i ptica u zatočeništvu s divljim pticama, posebno pticama vodaricama koje su najčešće rezervoari virusa.</p><p>Iz Ministarstva također podsjećaju na obavezu prijave svake promjene zdravstvenog stanja kao i uginuća peradi i ptica nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji.</p>