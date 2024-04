Možemo potrošio više od Mosta i DP-a, zbog najvećeg donatora je Tomašević već ranije kažnjen

Lijevo zeleni Možemo s koalicijskim partnerima je znatno premašio potrošnju u izbornoj kampanji naspram Domovinskog pokreta i Mosta, dvije desnije stranke koje imaju sličnu potporu među biračima. Ali i kada se zbroji potrošnja te tri stranke, nisu ni blizu potrošnji HDZ-ove i SDP-ove koalicije čija izvješća smo već objavili.

Možemovci su do sedam dana prije izbora potrošili više od 395.000 eura u deset hrvatskih izbornih jedinica, a iako imaju listu za dijasporu, prema izvješću koje su predali Izbornom povjerenstvu, u dijaspori nisu potrošili niti centa. Najviše su potrošili u desetoj izbornoj jedinici gdje je nositelj Đuro Capor, skoro 69.000 eura, a najmanje u trećoj gdje je nositelj dogradonačelnik Zagreba Luka Korlaet - skoro 16.500 eura. Od ukupno potrošenog iznosa, skoro polovica, preko 178.000 eura je otišlo na medijsko oglašavanje.

Specifičnost Možemo! je da ima apsolutno najviše donatora, više nego kada bi se zbrojile sve ostale stranke zajedno. Njih čak 550. Ali od njih su skupili "tek" 29.356 eura jer se radi mahom o malim donacijama i to isključivo građana. Najveći pojedinačni donator je zagrebački stomatolog Tomislav Lauc s 2.000 eura. On je bio donator i ranije, a zbog njega je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević morao platiti kaznu od 3.000 kuna jer ga je imenovao u upravno vijeće bolnice Srebrnjak. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa je donijelo tu odluku jer ga je Tomašević predložio na funkciju. Među većim donatorima je i Rada Borić s 660 eura, dok je Tomašević iz svog džepa dao 200 eura, a zamjenica Danijela Dolenec 150 eura. Korlaet i Sandra Benčić nisu osobno donirali u kampanji.

Domovinski pokret je dosad u kampanji potrošio nešto više od 269.000 eura, najviše u desetoj izbornoj jedinici gdje mandat lovi Stipo Mlinarić Ćipe - 36.611 eura. Slijede dvije slavonske jedinice u kojima DP očekuje najviše mandata, a liste nose čelnici stranke Ivan Penava, odnosno Mario Radić. Iako DP slovi kao bogata stranka, od donacija su dobili 2.885 eura. Niti njihovi stranački čelnici nisu otvorili svoje novčanike i donirali. Najveću donaciju je dao Hrvoje Marušić, 1.485 eura, tvrtka Domar 1.000 eura, a njihov zastupnik Stephen Nikola Bartulica 300 eura. Ukupno su na medijsko oglašavanje u Domovinskom pokretu potrošili 144.687 eura.

Most je sa Suverenistima dosad u kampanji potrošio skoro 188.000 eura, a najviše ulažu u osmoj izbornoj jedinici gdje se njihov Marin Miletić bori za mandat: 32.579 eura. Slijedi šesta izborna gdje listu nosi Nikola Grmoja s uloženih skoro 30.000 eura, dok su primjerice u sedmoj jedinici gdje listu nosi zastupnik Zvonimir Troskot uložili manje od 4.500 eura. U kampanju Marije Selak Raspudić Most u prvoj izbornoj jedinici ulaže dvostruko više nego u njenog supruga Ninu Raspudića u drugoj jedinici, 20.000 eura naspram manje od 10.000 eura. Most uglavnom koristi društvene mreže, pa im je od ukupnog troška na medijsko oglašavanje otišlo nešto više od 37.000 eura.

Most je od donatora prikupio 7.350 eura donacija. Najveći donatori su Mario i Ljiljana Milanović Litre koji su donirali zajedno 2.900 eura. Marko Milanović Litre je zastupnik Suverenista koji je na zajedničkoj listi. Robert Podolnjak koji se za mandat bori u trećoj izbornoj jedinici je donirao 650 eura.