Mr. Everest: Šerpa se u srijedu 30. put popeo na vrh svijeta

Nepalski alpinistički vodič, Šerpa Kami Rita (54), dosegnuo je u srijedu po 30. put vrh Mt. Everest. Srušio je tako vlastiti rekord u usponu na najvišu planinu svijeta, koji je postavio samo 10 dana ranije, objavio je organizator njegove ekspedicije.

- Kami Rita stigao je na vrh u srijedu u 7.49 sati - rekao je medijima Khim Lal Gautam, voditelj baznoga kampa na Everestu.

Inače, Kami Rita prvi se put popeo na vrh Himalaje, na visinu od 8849 metara, 1994. godine. Tad je to bila komercijalna ekspedicija, a od tada se gotovo svake godine barem jedanput popeo na krov svijeta kako bi ga pokazao svojim klijentima.

- Zadovoljan sam ovim rekordom, ali rekordi se na kraju ruše. Činjenica da moji usponi pomažu Nepalu da bude prepoznat u svijetu čini me još više sretnim - rekao je Kami Rita za AFP 12. svibnja, nakon što se 29. put uspeo na Mt. Everest.

On se i 2023. dvaput popeo na vrh svijeta te tako obarao rekorde koje je postavljao drugi vodič, Pasang Dawa.

Sam Kami Rita izjavio je da je samo "radio" i da nije imao cilj postavljati rekorde.

Nepalac u svojoj zbirci ima još nekoliko vrhova viših od 8000 metara, uključujući K2 u Pakistanu, drugi najviši vrh na svijetu. Njegov uspjeh pohvalio je i hrvatski proslavljeni alpinist i gorski spasilac Stipe Božić.

- U sezoni se ljudi popnu jedanput, ali on je to napravio dva puta. To je velika stvar. Šerpe su vrlo iskusni vodiči, koji vode uglavnom plaćene klijente. Mnogo se toga promijenilo u alpinizmu - rekao je Božić.

Dodao je kako se Šerpe pripremaju za takva postignuća.

- Taj narod živi na velikoj nadmorskoj visini. Aklimatizirani su i odmah imaju prednost nad drugima. Kao ljudi su pristupačni, vrlo su miroljubivi i posvećeni obitelji. O njima mogu reći sve najbolje - rekao je Božić.

Koliko će dugo njegov rekord izdržati, kaže da ne zna, no smatra kako će doći ubrzo netko mlađi koji će ga srušiti i nastaviti tradiciju penjanja na Mount Everest.

Inače, Nepal je ove godine izdao 419 dozvola za uspon na Everest u proljetnoj sezoni penjanja, koja traje od travnja do početka lipnja. Većina penjača se popne s nepalskim vodičem te uz boce sa zrakom. Očekuje se da će se ove godine onamo pokušati popeti oko 800 ljudi. Prošle 2023. više od 600 penjača dosegnulo je vrh Everesta, čemu su svjedočile mnoge fotografije gužve prije dolasku na vrh. Nažalost, prošla godina bila je rekordna i po broju poginulih. Everest je uzeo novih 18 života, a tijela većine zauvijek ostaju zaleđena među stijenama.