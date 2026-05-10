Mračna sjena nadvila se nad najveći umjetnički događaj

Venecijanski bijenale, najveći umjetnički događaj na svijetu, ove je godine suočen s neviđenim nizom skandala, prosvjeda i bojkota. Nad cijelom je priredbom još mračna sjena zbog smrti glavne kustosice Koyo Kouoh, koja je svoj život tragično okončala prije godinu dana, ali je napravila koncept ovogodišnje manifestacije u pomirljivom, nježnom i "molskom" duhu. Na kraju ništa nije tiho ni mirno oko Venecije. Žestoki su se prosvjedi prošlog tjedna zbili u Veneciji zbog sudjelovanja Rusije i Izraela, žiri je zbog njihove prisutnosti na kraju podnio i ostavku, ove godine neće biti dodijeljeni Zlatni lavovi. Izraelski umjetnik Belu-Simion Fainaru, čija instalacija uključuje natpis "Voli bližnjeg svoga kao samoga sebe" poručio je: "Protiv sam bojkota, za dijalog sam i to je politička izjava".

Izložba Dubravke Lošić, hrvatske predstavnice na ovogodišnjem 61. Venecijanskom bijenalu "Compelled by Fright and Beauty" ("Potaknuta strahom i ljepotom"), otvorena je u petak u Palači Zorzi u Veneciji. Ta umjetnica predstavlja Hrvatsku projektom "Potaknuta strahom i ljepotom". Relativno je nezapaženo u našoj javnosti prošla činjenica da je i Hrvatska bojkotirala otvorenje Bijenala te se ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek pridružila se zajedničkoj izjavi država članica EU koje oštro prosvjeduju protiv sudjelovanja Rusije na bijenalu i koje su odbile prisustvovati službenom otvorenju.