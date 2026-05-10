VENECIJANSKI BIJENALE

Mračna sjena nadvila se nad najveći umjetnički događaj

Piše Alen Galović,
Nad cijelom je priredbom još mračna sjena zbog smrti glavne kustosice Koyo Kouoh, koja je svoj život tragično okončala prije godinu dana, ali je napravila koncept ovogodišnje manifestacije u pomirljivom duhu...

Venecijanski bijenale, najveći umjetnički događaj na svijetu, ove je godine suočen s neviđenim nizom skandala, prosvjeda i bojkota. Nad cijelom je priredbom još mračna sjena zbog smrti glavne kustosice Koyo Kouoh, koja je svoj život tragično okončala prije godinu dana, ali je napravila koncept ovogodišnje manifestacije u pomirljivom, nježnom i "molskom" duhu. Na kraju ništa nije tiho ni mirno oko Venecije. Žestoki su se prosvjedi prošlog tjedna zbili u Veneciji zbog sudjelovanja Rusije i Izraela, žiri je zbog njihove prisutnosti na kraju podnio i ostavku, ove godine neće biti dodijeljeni Zlatni lavovi. Izraelski umjetnik Belu-Simion Fainaru, čija instalacija uključuje natpis "Voli bližnjeg svoga kao samoga sebe" poručio je: "Protiv sam bojkota, za dijalog sam i to je politička izjava".

Pussy Riot protest at Venice Biennale's International Art Exhibition
Izložba Dubravke Lošić, hrvatske predstavnice na ovogodišnjem 61. Venecijanskom bijenalu "Compelled by Fright and Beauty" ("Potaknuta strahom i ljepotom"), otvorena je u petak u Palači Zorzi u Veneciji. Ta umjetnica predstavlja Hrvatsku projektom "Potaknuta strahom i ljepotom". Relativno je nezapaženo u našoj javnosti prošla činjenica da je i Hrvatska bojkotirala otvorenje Bijenala te se ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek pridružila se zajedničkoj izjavi država članica EU koje oštro prosvjeduju protiv sudjelovanja Rusije na bijenalu i koje su odbile prisustvovati službenom otvorenju. 

