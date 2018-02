Mračna tajna bolnice u New Yorku: Svi kriju pravu istinu

Sredinom siječnja 2017. godine žena je skokom sa 33. kata zgrade preko puta bolnice počinila samoubojstvo. Otkriveno je da je to bila dr. Deelshad Joomun. Bio joj je to treći dan otkako je počela radiiti u njujorškoj bolnici kao nefrolog.

Why Do Female Physicians Keep Dying By Suicide At Mount Sinai St. Luke’s Hospital? https://t.co/U15ryj9HJ5 pic.twitter.com/HcJo5zkZIF