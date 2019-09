Mrak Taritaš Bandiću: Nemojte dirati zelena pluća Zagreba

Predsjednica Kluba gradskih zastupnika GLAS-a i HSU-a Anka Mrak - Taritaš u utorak je apelirala na zagrebačkog gradonačelnika da ne dira zelena pluća Zagreba za potrebe izgradnje projekta takozvanog "Zagrebačkog Manhattana", poručivši mu da ima toliko drugih prostora koji bi prenamjenom mogli dobiti novu vrijednost.

Mrak-Taritaš je na konferenciji za novinare uoči Gradske skupštine 4. rujna kazala da postoje tri razloga zašto sve vezano za ovaj projekt ide krivo, a prvi je da se gradi na lokaciji na kojoj je već postojeća gradska infrastruktura u kolapsu.

"Da bi se bilo što moglo graditi na području Hipodroma potrebno je u najmanju ruku rekonstruirati postojeću ili napraviti novu prometnu mrežu i mrežu vodovoda i kanalizacije s obzirom da smo svjedoci da je Novi Zagreb svako malo bez vode", kazala je čelnica GLAS-a.

Drugi razlog je, ističe, to da građani imaju pravo i moraju znati, kad je riječ o tome da se na jednom prostoru događa neki novi zahvat, o čemu je riječ, tko će tamo graditi, pod kojim uvjetima, za koga će to biti, ali nikakvih javnih rasprava, i tribina nije oko toga bilo.

Kao treći razlog navela je to da su gradovi pokretači klimatskih promjena te niti jednom gradu na svijetu u ovom trenutku ne pada na pamet da svoju zelenu površinu prenamjenjuju u površinu namijenjenu za gradnju "osim zagrebačkog gradonačelnika".

"Kada svi kažu nemojte to raditi, čuvajte zelene površine i te male enklave zelenog, u Zagrebu ništa nije sveto pa ni ta zelena površina i gradonačelnik je odlučio da se baš na Hipodromu mogu graditi neboderi. U ovom trenutku u Zagrebu imate barem deset lokacija koje su već iskorištene i koje bi mogle otrpiti transformaciju u neku drugu vrijednost, ali on se nekako zainatio i odlučio da to bude zelena površina", kazala je Mrak Taritaš.

"Gradonačelniče, smirite, stanite na loptu. Ne upravljajte ovim gradom kao da ste nedodirljivi. Svatko je dodirljiv. Ostavite zelenu površinu za budućnost. Ako već imate potrebu graditi i imate investitora imate toliko prostora koji bi mogli dobiti novu vrijednost. Nemojte dirati zelena pluća Zagreba", apelirala je.

Osvrnula se na rečenicu u Memordandumu o razumijevanju koji je Bandić potpisao u Dubaiju - da će se kroz taj projekt povećati imovina grada Zagreba, ustvrdivši da će se povećati jednokratno za nekoga, ali da će se trajno uništiti dio grada i biti šteta za dio Zagreba.

Gradska zastupnica Sonja König osvrnula se na bazen Svetice koji je drugu godinu za redom usred ljetne sezone radi redovnog godišnjeg remonta zatvoren dva mjeseca.

Podsjetila je da je u njega uloženo više od 150 milijuna kuna, građen je gotovo sedam godina, a gradonačelnik se hvalio njime da je najmoderniji, najskupljii i najbolji u ovom djelu Europe.

Klub je stoga uputio pitanje Gradskoj upravi tko snosi troškove, koliko građane košta "očiti propust" prilikom gradnje, koliko košta remont i koliko je izgubljena dobit za cijelo ovo vrijeme dok je bazen zatvoren u jeku ljetne sezone kada se očekuje najviše posjetitelja.