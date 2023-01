Mrak-Taritaš o novom zakonu: Komunalni redari zaduženi su valjda za sve osim rastave

Saborske zastupnice Glasa i Centra, Anka Mrak-Taritaš i Dalija Orešković, rekle su u utorak da u prijedlogu zakona o pomorskom dobru i morskim lukama iščitavaju interesi pojedinaca, ustvrdivši kako vladajući sadašnji nered u prostornom dobru rješavaju novim neredom.

Ocijenivši kako u pomorskom dobru godinama vlada nered, Mrak Taritaš je na konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru rekla da vladajući taj nered prijedlogom zakona o pomorskom dobru i morskim lukama - rješavaju novim neredom.

Dodala je da u Hrvatskoj još nije utvrđena linija pomorskog dobra, upozorila je da su godinama rađene devastacije i nasipavanje mora o čemu u prijedlogu zakona nema ni riječi.

Mrak-Taritaš smatra da će za rješavanje problema na pomorskom dobru u biti zaduženi komunalni redari koji su, kako je kazala, 'zaduženi valjda za sve osim rastave braka'.

Po njenom mišljenju vladajući su pred Hrvatski sabor došli nepripremljeni i sa zakonom iz kojeg se čitaju interesi pojedinaca, dodavši da nije odrađeno sve što treba odraditi. Mrak Taritaš drži da se taj prijedlog zakona treba povući iz saborske procedure kako bi se napravio "pristojan zakon" ako država zaista želi upravljat svojim prostorom, a ne pojedinci.

Dalija Orešković izjavila je da prijedlog zakona pomorskom dobru i morskim lukama neće dovesti samo do devastacije plaža i javnog dobra, već i 'do devastacije države i rada njezinih institucije kao i do devastacije demokracije'.

Ocijenila je kako se kroz čitav niz zakona vidi tendencija premijera Andreja Plenkovića da ovlasti koje bi trebale biti u saborskoj nadležnosti - uzurpira Vlada koje će donositi državne prostorne planove.

Na novinarsko pitanje je li novi ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić 'spasitelj obnove Banovine' Mrak-Taritaš je rekla kako očekuje da se nastave projekti višestambenih zgrada a treba se vidjeti što je sa obiteljskim kućama.

Ističući kako Bačića očekuje velik posao poručila je da ga neće moći obaviti ako se u Hrvatskom saboru ne izmjene barem dva zakona, a za što treba vrijeme.

Također, upitala je i tko će raditi na obnovi te imamo li dovoljno radnika i operative za to.

"Prvi pravi test Bačića će biti 30. lipnja kada ćemo vidjeti koliko je novaca od onih 1,1milijardi eura, potrošio", rekla je.

