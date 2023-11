Mraz i led: Pogledajte kakve vas temperature očekuju za vikend, DHMZ izdao upozorenje

DHMZ za danas prognozira pretežno sunčano, ponegdje i razmjerno vjetrovito vrijeme za dana. Sredinom dana i popodne u Slavoniji i Baranji povremeno više oblaka, no uglavnom suho. U središnjim i gorskim krajevima vjetar slab do umjeren sjeverni. U istočnoj Hrvatskoj te u Dalmaciji puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar s olujnim udarima, na sjevernom Jadranu tijekom prijepodneva bura. Najviša dnevna temperatura između 6 i 12, na Jadranu od 11 do 16 °C.

Pogledajte temperature za vikend:

Upalio se crveni alarm za dva područja, i to Velebitski kanal te srednju Dalmaciju. I to zbog jakog vjetra, odnosno olujne bure. Najjači udari se očekuju i do 130 kilometara na sat.

DHMZ izdao upozorenje za ta dva područja: Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu.

Za sutra meteorolozi kažu da će na Jadranu biti pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. U unutrašnjosti djelomice sunčano, a uz prolazno više oblaka sredinom dana može pasti malo kiše, uglavnom u središnjim predjelima. Vjetar slab, mjestimice do umjeren jugozapadni. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, još prijepodne na jugu umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar, popodne vjetar u okretanju na sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura između -3 i 2, na Jadranu od 5 do 10 °C. Najviša dnevna između 6 i 11, na Jadranu od 12 do 16 °C.

