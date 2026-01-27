Mrtav pijan se vozio Pčelićem na biciklu: Izmjereno mu je čak 3.59 promila alkohola u krvi

Virovitička policija imala je jučer pune ruke posla s neodgovornim vozačima koji su ugrozili sebe i druge. U mjestu Pčelić, policajci su oko podneva zaustavili 60-godišnjeg biciklista koji je po magli vozio bez ijednog svjetla i reflektirajućeg prsluka. Osim što se kretao krivom stranom ceste, vozač je pokazao i potpuno odsustvo odgovornosti prema vlastitom zdravlju, alkotest je izmjerio čak 3,59 promila alkohola u njegovoj krvi.

Budući da kod sebe nije imao ni osobnu iskaznicu, policija mu je ispisala kaznu od 230 eura.

Slična situacija ponovila se navečer u Sedlarici, gdje je 31-godišnjak upravljao električnim romobilom u potpunom mraku. On je ignorirao zakonsku obvezu nošenja kacige, nije koristio svjetla niti prsluk, a također je vozio sredinom ceste umjesto uz desni rub. Kada su policajci zatražili ispitivanje prisutnosti alkohola, mladić je to odbio, što mu je donijelo kaznu od 240 eura.

- Policijska uprava ponovno apelira na sve sudionike u prometu pa tako i vozače bicikla i osobnih prijevoznih sredstava (električnih romobila), da poštuju prometne propise te da ne sudjeluju u prometu pod utjecajem alkohola, kako bi se povećala sigurnosti svih sudionika u prometu - poručuju iz policije.