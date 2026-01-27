Obavijesti

News

Komentari 0
KOD SUHOPOLJA

Mrtav pijan se vozio Pčelićem na biciklu: Izmjereno mu je čak 3.59 promila alkohola u krvi

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Mrtav pijan se vozio Pčelićem na biciklu: Izmjereno mu je čak 3.59 promila alkohola u krvi
Šibenik: Policijska vozila | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Policija je u Sedlarici zaustavila i 31-godišnjaka na romobilu koji je bez kacige, svjetala i prsluka vozio sredinom ceste. Budući da je odbio alkotest, policija mu je zbog svih prekršaja izrekla kaznu od 240 eura

Admiral

Virovitička policija imala je jučer pune ruke posla s neodgovornim vozačima koji su ugrozili sebe i druge. U mjestu Pčelić, policajci su oko podneva zaustavili 60-godišnjeg biciklista koji je po magli vozio bez ijednog svjetla i reflektirajućeg prsluka. Osim što se kretao krivom stranom ceste, vozač je pokazao i potpuno odsustvo odgovornosti prema vlastitom zdravlju, alkotest je izmjerio čak 3,59 promila alkohola u njegovoj krvi.

OBITELJSKA PREVARA Đakovčanka lažirala potpis i prepisala auto na sebe: Bivšem mužu napravila štetu od 3.000€
Đakovčanka lažirala potpis i prepisala auto na sebe: Bivšem mužu napravila štetu od 3.000€

Budući da kod sebe nije imao ni osobnu iskaznicu, policija mu je ispisala kaznu od 230 eura.

Slična situacija ponovila se navečer u Sedlarici, gdje je 31-godišnjak upravljao električnim romobilom u potpunom mraku. On je ignorirao zakonsku obvezu nošenja kacige, nije koristio svjetla niti prsluk, a također je vozio sredinom ceste umjesto uz desni rub. Kada su policajci zatražili ispitivanje prisutnosti alkohola, mladić je to odbio, što mu je donijelo kaznu od 240 eura.

LAKŠE JE OZLIJEĐEN Pijana pacijentica ošamarila je liječnika u bolnici Sveti Duh. Policija: 'Može ići u zatvor'
Pijana pacijentica ošamarila je liječnika u bolnici Sveti Duh. Policija: 'Može ići u zatvor'

- Policijska uprava ponovno apelira na sve sudionike u prometu pa tako i vozače bicikla i osobnih prijevoznih sredstava (električnih romobila), da poštuju prometne propise te da ne sudjeluju u prometu pod utjecajem alkohola, kako bi se povećala sigurnosti svih sudionika u prometu - poručuju iz policije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Seks skandal u vladi Crne Gore! Ovo su direktorica i bivši šef tajne službe čije se snimke šire
OBOJE PODNIJELI OSTAVKU

Seks skandal u vladi Crne Gore! Ovo su direktorica i bivši šef tajne službe čije se snimke šire

Seks skandal trese Vladu Crne Gore. Tužiteljstvo istražuje tko je pustio intimne snimke Direktorice za unaprjeđenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda Mirjane Pajković i bivšeg savjetnika predsjednika Crne Gore Dejana Vukšića, koji je bio i šef tajne službe. Ona je optužila njega, a on nju
FOTO Objavili fotke huligana Torcide koji su pripremili krvavu zasjedu Delijama kod Tuzle
SA SUĐENJA

FOTO Objavili fotke huligana Torcide koji su pripremili krvavu zasjedu Delijama kod Tuzle

Hajdukovi huligani ušli su u BiH tvrdeći da idu na humanitarni turnir. Dočekali su navijače Crvene zvezde koji su se vraćali s utakmice Europske lige protiv Malmöa
Sirotinjo, i Bogu si teška! Kako je Ćorić uz 7400 € plaće morao posuditi od brata da kupi stan
FINANCIJE MINISTRA FINANCIJA

Sirotinjo, i Bogu si teška! Kako je Ćorić uz 7400 € plaće morao posuditi od brata da kupi stan

Budući ministar financija Tomislav Ćorić se vraća u Vladu gdje će zarađivati 2.600 eura manje nego sada. Nakon razvoda je ostavio jedinu nekretninu bivšoj supruzi, a za kupnju i obnovu stana nije uspio uštedjeti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026