OBITELJSKA PREVARA

Đakovčanka lažirala potpis i prepisala auto na sebe: Bivšem mužu napravila štetu od 3.000€

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Policija otkrila da je žena krivotvorila potpis bivšeg supruga i bez njegova znanja prebacila vlasništvo nad automobilom

Neobičan slučaj obiteljske prevare rasvijetlila je policija u Đakovu. Nakon kriminalističkog istraživanja, policijski službenici sumnjaju da je jedna Đakovčanka još u listopadu prošle godine falsificirala dokumente kako bi se domogla automobila koji je bio u vlasništvu njezina bivšeg supruga.

Prema policijskim navodima, žena je 27. listopada 2025. godine sastavila lažni kupoprodajni ugovor. U dokumentu je bivšeg supruga navela kao prodavatelja vozila, dok je sebe upisala kao kupca. Problem je, naravno, bio u tome što bivši suprug o svemu nije imao pojma.

Kako bi priča izgledala uvjerljivo, osumnjičena je na ugovoru krivotvorila i njegov potpis. S takvim papirima potom se pojavila u stanici za tehnički pregled, gdje je bez većih zapreka obavila prijenos vlasništva automobila na svoje ime.

Time je bivšem suprugu, prema procjenama, nanesena materijalna šteta od oko 3.000 eura. Cijeli slučaj otkriven je naknadno, a policija je nakon prikupljenih dokaza zaključila da postoji osnovana sumnja u počinjenje kaznenih djela krivotvorenja isprave i ovjeravanja neistinitog sadržaja.

Protiv osumnjičene Đakovčanke slijedi posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.

