Mrtav pijan vozio el. romobil u Pitomači: Dobio kaznu 120 eura

Policija je objavila detalje dvije akcije u kojoj su uhitili pijanog vozača i pijanog vozača električnog romobila u mjestu Pitomača.

Vozača automobila zaustavili su u nedjelju oko 17 sati nakon što se nepropisno kretao po cesti. Utvrđeno je da vozilom upravlja 66-godišnjak pod utjecajem od 1,77 promila alkohola u krvi.

Budući da je postojala opasnost da će nastaviti s činjenjem prekršaja, vozač je uhićen.

- Protiv vozača slijedi podnošenje Optužnog prijedloga nadležnom sudu zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, dok je za najteži prekršaj vožnje pod utjecajem alkohola predviđena novčana kazna od 1320 do 2650 eura ili 60 dana zatvora te zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom 3 mjeseca i 6 negativnih prekršajnih bodova - navodi policija.





Istoga dana u 23.40 sati u istom mjestu, policija je uočila vozača električnog romobila koji za vrijeme vožnje noću nije koristio reflektirajući prsluk, reflektirajuću odjeću ili druge reflektirajuće oznake, niti je koristio zaštitnu kacigu na glavi.



- Daljnjim provjerama je utvrđeno da električnim romobilom upravlja 28-godišnjak te da je pod utjecajem alkohola od 2,24 promila zbog čega je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva.



Zbog počinjenih prometnih prekršaja, policija je vozača električnog romobila kaznila ukupnom novčanom kaznom u iznosu od 120 eura.