Obavijesti

News

Komentari 1
IMAO 2,45 PROMILA

Mrtav pijan zabio se BMW-om u rasvjeti stup kod Velike Gorice

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Mrtav pijan zabio se BMW-om u rasvjeti stup kod Velike Gorice
3
Foto: PU Zagrebačka

Sud je vozača proglasio krivim te ga kaznio novčanom kaznom u iznosu od 1.480 eura uz izrečenu zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od 3 mjeseca

Policija je uhitila muškarca koji je u subotu u mjestu Šćitarjevo blizu Velike Gorice BMW-om pijan potrgao rasvjetni stup.

Kako navode, 48-godišnjak je u krvi imao 2,45 promila, a nesreću je uzrokovao nakon što je izgubio kontrolu nad automobilom te prešao u desni trak i udario u stup javne rasvjete.

Foto: PU Zagrebačka

- Sud je vozača proglasio krivim te ga kaznio novčanom kaznom u iznosu od 1.480 eura uz izrečenu zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od 3 mjeseca - zaključuju iz policije.

Foto: PU Zagrebačka
Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Vlasnici tisuću stanova u muci: Fantomski kupci su uzeli zemlju i stavili nam plombu na stanove
NEVJEROJATAN SLUČAJ U ZAGREBU

Vlasnici tisuću stanova u muci: Fantomski kupci su uzeli zemlju i stavili nam plombu na stanove

Mala tvrtka im je jeftino pokupovala ulaze u zgradu, igrališta, ulaze u garažu, te još ruši legalnost uporabne dozvole zbog balkona nad okolišem zgrade: Žele zaraditi na tome iako je neupitna javna uporaba
Mladi Jastreb i ostali branitelji: 'Ne možemo razdvajati vojnike. Oni su zajedno ratovali i umrli'
UOČI POGREBA U VUKOVARU

Mladi Jastreb i ostali branitelji: 'Ne možemo razdvajati vojnike. Oni su zajedno ratovali i umrli'

Pojavile su se informacije o odvojenim ispraćajima Jean-Michela Nicoliera i Zorislava Gašpara. Zajedno su ratovali i zajedno umrli, kažu vukovarski branitelj
Učenik (17) u Zagrebu završio bez četiri zuba, slomljenog nosa i vilice: 'Ležao je u lokvi krvi...'
OBRAČUN ZBOG PSOVKE U ŠKOLI

Učenik (17) u Zagrebu završio bez četiri zuba, slomljenog nosa i vilice: 'Ležao je u lokvi krvi...'

Dječak je dobio snažan udarac u glavu, pa je pao. Napadač mu je gazio lice, razbio mu četiri zuba, slomio nos i vilicu, a od udaraca u trbuh i danas ima modrice

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025