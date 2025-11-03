Sud je vozača proglasio krivim te ga kaznio novčanom kaznom u iznosu od 1.480 eura uz izrečenu zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od 3 mjeseca
IMAO 2,45 PROMILA
Mrtav pijan zabio se BMW-om u rasvjeti stup kod Velike Gorice
Čitanje članka: < 1 min
Policija je uhitila muškarca koji je u subotu u mjestu Šćitarjevo blizu Velike Gorice BMW-om pijan potrgao rasvjetni stup.
Kako navode, 48-godišnjak je u krvi imao 2,45 promila, a nesreću je uzrokovao nakon što je izgubio kontrolu nad automobilom te prešao u desni trak i udario u stup javne rasvjete.
- Sud je vozača proglasio krivim te ga kaznio novčanom kaznom u iznosu od 1.480 eura uz izrečenu zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od 3 mjeseca - zaključuju iz policije.