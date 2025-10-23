Mrtvi civili na ulicama razlog za uzbunu. Najvažnija bitka u Ukrajini gotova do kraja godine

Ukrajinski dronovi snimili su mrtve civile koje su smaknuli ruski vojnici kraj željezničke pruge u Pokrovsku. Miroljubivi stanovnici grada Pokrovska - ljudi koje Rusija, prema vlastitoj propagandi, navodno "oslobađa" u svom razornom pohodu na Donbasa, živjeli su godinu dana u svojim domovima, a onda su im životi ugašeni u trenu, piše Kyiv Independent.

Osim ratnih zločina, snimke su otkrile i pukotine u ukrajinskoj obrani. Prema analizi ukrajinskog Kyiv Independenta, čini se da se bitki koja bijesni od 18. srpnja 2024. bliži kraj.

Pokrovsk je, naime, ključan jer se nalazi na ključnom križanju prometnica u Donbasu te bi njegov pad, prema analitičarima, Rusiji otvorio put prema zapadnim opskrbnim pravcima Ukrajine i ozbiljno ugrozio obranu cijele regije.

Manje od 24 sata nakon što se pojavila snimka ubijenih civila, Sedmi korpus Zračno-desantnih snaga Ukrajine potvrdio je da su se ruske postrojbe probile sve do željezničke pruge, objavivši snimke ukrajinskih dronova koji napadaju skupinu ruskih vojnika u zgradi kolodvora.

Geolocirane snimke pokazale su ruske jurišnike duboko u gradu, daleko izvan južnih četvrti gdje su se ranije vodile borbe. Te snimke, ističe Kyiv Independent, koriste analitičari kako bi procijenili gdje je trenutačno bojišnica.

Drugi proboj

To nije bio prvi put da su se ruski vojnici probili u Pokrovsk. Još krajem srpnja dogodio se veći prodor na jugozapadu grada, samo dva tjedna nakon što su novinari Kyiv Independenta ondje boravili s ukrajinskom jedinicom bespilotnih letjelica.

Taj je napad tada bio manjeg opsega. Uz pomoć 425. jurišnog puka, poznatog pod imenom Skelija, ukrajinske snage uspjele su očistiti grad i zadržati kontrolu. "Tvrđava Pokrovsk" stajala je čvrsto kroz kolovoz, rujan i početak listopada, ali iz tjedna u tjedan obrana je postajala sve teža.

Foto: Ukrajinska policija

Do početka ljeta ruski FPV dronovi, uključujući i varijante s optičkim vlaknima otporne na ometanje i idealne za zasjede na opskrbnim cestama, preuzeli su nadzor nad svim ulazima u Pokrovsk.

Grad pod totalnim nadzorom iz zraka

Zasićenost dronovima, koja se u ovom ratu stalno povećava, nije zaobišla ni Pokrovsk. Za vojnike iz 68. lovačke brigade koji su razgovarali s Kyiv Independentom, a koji drže crtu bojišta na južnom rubu grada, to je u praktičnom smislu značilo jednostavno – ostati bez vozila. Ne samo bez oklopnih transportera, već i bez standardnih prepravljenih pick-up vozila koje većina ukrajinskih vojnika koristi za svakodnevnu logistiku.

Ali, ostati bez vozila samo je jedan dio problema. Sve veća ruska kontrola nad logistikom putem dronova onemogućuje rotaciju postrojbi ili uzrokuje velike gubitke tijekom nje. Timovi za upravljanje dronovima i minobacačima više ne dobivaju svoje uobičajene zalihe dronova, streljiva i goriva. Postupno su se ljudstvo i vatrena sredstva koja brane Pokrovsk iznutra počeli sve više prorjeđivati.

To je, zauzvrat, omogućilo sve više prilika za ruske pješačke skupine, koje su tijekom 2025. već usavršile svoje napadne taktike temeljene na infiltraciji, da se ponovno neprimjetno provuku kroz ukrajinske linije u južne četvrti Pokrovska.

Što ako padne Pokrovsk

Ako je suditi po sudbini drugih takozvanih „gradova tvrđava“ u Donbasu, znakovi za Pokrovsk nisu nimalo ohrabrujući. Situacija podsjeća na Bahmut i Avdiivku, gdje su ukrajinske snage uspjele braniti bokove grada kako bi spriječile potpuno okruženje, ali su na kraju ruska vatrena kontrola nad cestama koje vode u grad i iz njega, u kombinaciji s napredovanjem unutar samih gradova i odbijanjem ukrajinskog zapovjedništva da izda pravodobnu zapovijed za povlačenje, doveli do kaotičnih uzmaka, nepripremljenih obrambenih položaja izvan grada i gubitaka koji su se mogli spriječiti.

Pokrovsk je jedno od ključnih logističkih i prometnih središta u zapadnom Donbasu. Njegov pad otvorio bi Rusima put prema Kostjantinivki, Družkivki, Kramatorsku i Slovjansku, gradovima koji čine posljednju veću obrambenu liniju Donbasa. Ukrajinske snage bi izgubile važno čvorište za opskrbu i rotaciju postrojbi. Time bi se cijela obrana istočne Ukrajine dodatno destabilizirala. Linija bojišta pomaknula bi se znatno zapadnije, što bi povećalo pritisak na nove ukrajinske obrambene zone.