Mržnja, nasilje i strah ne mogu izgraditi pravedno društvo

Zagreb: Prosvjedni marš "Ujedinjeni protiv fašizma" | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Moramo se zapitati: kamo nas vodi toleriranje mržnje,prema ženama, prema demokratskim institucijama, prema manjinama, prema strancima, a najviše prema suprotnim mišljenjima?

Svaki napad na pojedinca koji hrabro zastupa svoje uvjerenje zapravo je napad na sve nas i na temeljne vrijednosti koje bi trebale ujedinjavati našu zajednicu. Ovih dana to se, nažalost, često događa. To budi tjeskobu i zabrinutost za društvo u kojemu živimo. Najprije smo u subotu svjedočili prosvjedu tridesetak muškaraca pred stanom saborske zastupnice Dalije Orešković, u kojemu živi s dvoje maloljetne djece. Razlog prosvjeda, naveli su organizatori, pripadnici desnog političkog spektra, njezini su “napadi na dragovoljca Domovinskog rata Marka Perkovića Thompsona i napad na pozdrav s kojim su branili Hrvatsku”, odnosno na ustaški poklič “Za dom spremni”. Optužili su je još da je “izjavila kako je Jean-Michel Nicolier plaćenik kojega je sramota spominjati i da poriče postojanje totalitarizma u Jugoslaviji”

