Muškarac završio u istražnom zatvoru, tereti ga se za više kaznenih djela na štetu djeteta, a sud je procijenio opasnost od utjecaja na svjedoke i ponavljanja djela
Mučan slučaj: 12-godišnjakinja prijavila oca za zlostavljanje
Na prijedlog tužiteljstva sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio je istražni zatvor za muškarca kojeg je kćer (12) prijavila za seksualno zlostavljanje. Zlostavljanje je započelo krajem prošle godine, kad se muškarac vratio iz zatvora, javlja Jutarnji list. U prijavi 12-godišnjakinja navodi da je u to vrijeme živjela kod svoje tetke, očeve sestre, a otac je dolazio u taj stan te ju je tamo zlostavljao.
Djevojčica je izdvojena iz obitelji, a zlostavljanje su potvrdili i njezini bratići, kojima se djevojčica povjerila.
Otac je odbacio sve optužbe. Ranije je već puta osuđivan, a na sudu je tvrdio da nikada ne bi naudio vlastitom djetetu. Prijavljen je zbog 16 kaznenih djela protiv djeteta mlađeg od 15 godina, kao i zanemarivanje djeteta.
Istražni zatvor mu je određen zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i žrtvu, ali i zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.
Stižu orkanski vjetrovi. Evo gdje će puhati 150 kilometara na sat
Iranska garda: Počinjemo s napadima na Boeing, Microsoft, Google, Teslu... Evakuirajte se!
FOTO Čim se monstrum digne, pripadnik elitne jedinice mijenja poziciju. Pogledajte mu oružje!