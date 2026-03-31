Mučan slučaj: 12-godišnjakinja prijavila oca za zlostavljanje

Piše 24sata,
Muškarac završio u istražnom zatvoru, tereti ga se za više kaznenih djela na štetu djeteta, a sud je procijenio opasnost od utjecaja na svjedoke i ponavljanja djela

Na prijedlog tužiteljstva sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio je istražni zatvor za muškarca kojeg je kćer (12) prijavila za seksualno zlostavljanje. Zlostavljanje je započelo krajem prošle godine, kad se muškarac vratio iz zatvora, javlja Jutarnji list. U prijavi 12-godišnjakinja navodi da je u to vrijeme živjela kod svoje tetke, očeve sestre, a otac je dolazio u taj stan te ju je tamo zlostavljao. 

Djevojčica je izdvojena iz obitelji, a zlostavljanje su potvrdili i njezini bratići, kojima se djevojčica povjerila.

ON JE PONOS HRVATSKE Posvetio se zlostavljanoj djeci: 'Želim ostaviti bolji svijet...'
Posvetio se zlostavljanoj djeci: 'Želim ostaviti bolji svijet...'

Otac je odbacio sve optužbe. Ranije je već puta osuđivan, a na sudu je tvrdio da nikada ne bi naudio vlastitom djetetu. Prijavljen je zbog  16 kaznenih djela protiv djeteta mlađeg od 15 godina, kao i zanemarivanje djeteta.

Istražni zatvor mu je određen zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i žrtvu, ali i zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

