MUČAN SLUČAJ Roditelji iz pakla dobili 17 godina zatvora! Bebe zakopali u šumi kraj N. Marofa

Prošlo je godinu i pol dana od te mućne noći i stravičnog zločina koji je šokirao općinu Ljubešćicu kraj Novog Marofa. Policija je nakon dojave tog 3. prosinca u šumi u Ljubeju Kalničkom pronašla tijela dvije bebe koje su roditelji zakopali.

Uhitili su tada majku (35) i oca (40) koje su potom ispitali na imanju. Mjesto gdje su zakopana djeca pokazao je otac. Oni su tada odgovarali na pitanja kako su odgajali djecu, kako su umrla i što su njima, prije zakapanja, napravili. Kako smo tada doznali, riječ je o djevojčici i dječaku, rođenima 2022. i 2023. godine.

Danas su roditelji saznali nepravomoćnu presudu. Zbog počinjena tri kaznena djela povrede djetetovih prava svakom od roditelja izrečena je jedinstvena kazna u trajanju od 17 godina, izvijestio DORH odluku Županijskog suda u Varaždinu.

- Nepravomoćnom presudom su optuženi 40-godišnjak i 35-godišnjakinja proglašeni krivima za počinjenje sva tri kaznena djela povrede djetetovih prava koja su im optužnicom stavljena na teret na štetu troje djece, počinjenih u vremenu od srpnja 2020. do prosinca 2024., u mjestu kraj Novog Marofa, pri čemu je u odnosu na dvoje djece prouzročena smrt - navodi DORH. Protiv oboje optuženika ujedno je produljen istražni zatvor.

Ljubelj Kalnički: Dan nakon stravičnog otkrića otkrivaju se detalji nezapamćenog zločina | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Obitelj ima još jednu djevojčicu rođenu 2020. godine, koja je te 2024. odmah izdvojena iz obitelji. Niti jedno od djece nije bilo upisano u maticu rođenih, imalo OIB niti određenog liječnika.

Kako smo tada neslužbeno pisali , iako majka i otac ne spore da žive po Božjim zakonima koje smatraju iznad onih ljudskih, tvrde da formalno nisu pripadnici neke vjerske zajednice odnosno sekte. Smatraju da zakoni koji se odnose na obvezno cijepljenje, liječenje i ostalo nisu u skladu s Božjim zakonima.

Susjedi: 'Bili su jako čudni'

Djecu su, doznajemo, porodili sami kod kuće. Nisu bila upisana u nikakve evidencije te navodno nisu bila cijepljena. Bila su dojena, a ako bi bila bolesna, imali su svoje metode kojima bi ih liječili.

Kuća u kojoj je obitelj živjela nalazi se gotovo izvan sela i okružena je šumom, gdje su i zakopali djecu.

- To je valjda njihova šuma. Zgrozilo me ovo što se dogodilo. Nisam ih osobno poznavao, ali znam da tu žive. Jedino što znam je da su bili jako čudni. Vidjeli smo u utorak policiju, odmah smo znali da nešto nije u redu. Poslije je došlo još više policije i onda smo definitivno znali da nešto nije kako treba. Koliko znam, na iskapanju tijela bili su i roditelji. Veliki je ovo šok za našu malu zajednicu - govore susjedi.

Također su dodali kako ovo što se dogodilo "nije ljudski".

- Nitko nije išao kod njih, bili su jako čudni ljudi - kratko dodaju.