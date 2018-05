Muči vas proljeće - napada vas pelud i pada vam imunitet?

Većini ljudi proljeće i ljeto su draža godišnja doba nego jesen i zima. Dan je duži, toplije je i nema potrebe za puno odjeće pa se osjećamo slobodnije. Boravak u prirodi nam godi, a mogućnosti za aktivnosti na otvorenom su bezbrojne.

No, postoji i dio populacije kojima spomen na proljeće znači nešto sasvim drugo i prvo na što pomisle je - pelud. Kihanje, suzenje i svrbež očiju, curenje nosa samo su neki od simptoma koji pogađaju sve veći broj ljudi, a izaziva ih najčešće upravo pelud različitih vrsta drveća i trava, ovisno o kojem je dijelu godine riječ. Kod težih reakcija mogu se javiti otečenost grla i teško disanje.

Što učiniti kako bi smanjili simptome

Za sve veće gradove svakodnevno se objavljuju podaci o prisutnosti peludi u zraku. Probajte uskladiti svoje aktivnosti i izbjeći najkritičnije dijelove dana na otvorenom. Poslije svakog izlaska promijenite odjeću i odmah ju operite kako se pelud ne bi na njoj zadržala. Obuću ostavljate vani. Nakon pranja, odjeću sušite u zatvorenom prostoru.

Pojačajte imunitet vašeg organizma. Koristite tradicionalne pripravke s medom i vitaminom C ili potražite u ljekarnama snažnije i provjerene dodatke prehrani koji su namijenjeni upravo za otpornost vašeg organizma od vanjskih faktora. Jedan od najpoznatijih prirodnih sastojaka za tu namjenu s dokazanim djelovanjem je svakako astragalus.

Astragalus - provjereni fitoterapeutik

Opnasti kozlinac, poznat pod latinskim nazivom Astragalus membraneceus ili kako ga najčešće zovemo samo astragalus, je biljka koja zbog svojih svojstava spada u poznate i vrlo priznate fitoterapeutike. Astragalus sadrži aktivne spojeve koji doprinose otpornosti našeg organizma prema vanjskim činiteljima. Avital kapsule, koje možete pronaći u ljekarnama, sadrže astragalus u kombinaciji s dobro poznatim beta-glukanom. Uz njih, kapsule sadrže i cijeli niz nutrijenata koji doprinose imunološkom sustavu.

Uvijek potrebni vitamini

Za održavanje imuniteta koji ima neprocjenjivu važnost za naše zdravlje pa tako i u sezonama peludi ili prehlada, vitamini su nezaobilazni. Avital kapsule sadrže povišene doze odabranih esencijalnih vitamina koji doprinose našem imunološkom sustavu. Riječ je o vitaminima koje nekvalitetnom i brzom prehranom često ne unosimo u dovoljnim količinama. Vitamini, između ostalog, pomažu smanjivanju umora i iscrpljenosti, doprinose stvaranju energije u našem organizmu te štite stanice od oksidativnog stresa.

Vitamin D3 neživotinjskog porijekla

Treba naglasiti da Avital kapsule sadrže dvostruku dozu preporučenog dnevnog unosa vitamina D čija se važnost za imunološki sustav u zadnjih par godina sve više naglašava. Riječ je o vitaminu D3V® koji je 100 % biljnog porijekla za razliku od standardnog vitamina D3 koji se dobiva iz ovčje vune ili životinjske kože. Iako je riječ o istom kemijskom obliku - kolekalciferolu, njegovo prirodno porijeklo osigurava kvalitetu i veću čistoću od vitamina D3 životinjskog porijekla koji se u dodacima prehrani najčešće koriste zbog svoje puno povoljnije cijene.

Važan vitamin B12

Vitamin B12 osim za imunitet ima važnu ulogu i u stvaranju crvenih krvnih stanica i njegov nedostatak dovodi do megaloblastične anemije. No važna uloga ovoga vitamina za naše zdravlje je i u normalnom funkcioniranju živčanog sustava. Njegov nedostatak može dovesti do trnjenja u rukama i nogama, zbunjenosti pa sve do depresije i demencije.

Manjak vitamina B12 češći je kod osoba s bolestima probavnog sustava i starijim osobama jer za njegovu apsorpciju organizam treba dovoljno želučane kiseline, a i količine koje se u normalnim uvjetima apsorbiraju su daleko manje od onih koje se unose. Osobe koje posebno trebaju pripaziti zbog prehrane siromašne vitaminom B12 su vegetarijanci i vegani. Avital kapsule su zbog svega navedenog posebno obogaćene upravo vitaminom B12.

A što je s mineralima?

Minerali se nekad znaju podcijeniti, ali njihova uloga za naš imunitet nije ništa manja od vitamina, čak štoviše. Tu se svakako ističe dobro nam poznato željezo, potom cink koji među ostalim utječe i na aktivaciju bijelih krvnih stanica koje su nam važne u borbi protiv infekcija te selen o čijoj funkciji u našem organizmu se ne piše puno iako ima važnu ulogu u procesima imunološkog sustava, ali i u radu štitnjače koja regulira rad svih naših tjelesnih stanica. Avital kapsule sadrži sva tri minerala u stopostotnim preporučenim dnevnim količinama.

Avital® kapsule - premium proizvod

Avital kapsule su visokokvalitetni multinutrijent proizvod s kombinacijom potentnih sastojaka. Sadrže ekstrakt korijena kozlinca poznatijeg kao astragalus, bogati ekstrakt sjemenki grožđa, visokopročišćeni Goldcell® beta-glukan, astaksantin – najsnažniji karotenoid, vitamin D3V® neživotinjskog porijekla, visoku dozu važnog koenzima Q10, vitamine C i E, vitamine B skupine posebno obogaćene vitaminom B12 te esencijalne minerale cink, željezo i selen.

Kapsule su namijenjene za odrasle, a mogu ih koristiti i djeca od 12 godina. Mogu se koristiti tijekom cijele godine. Zbog svog sastava preporučuju se za održavanje vitalnosti i energije, za podršku imunitetu i otpornost organizma u peludnoj sezoni, za sportaše i osobe koje su izložene stalnom fizičkom ili psihičkom stresu, kod napornih putovanja, za vegetarijance i vegane kao i sve koji žele doprinijeti svome zdravlju unosom ciljanih nutrijenata. Uzima se samo 1 kapsula dnevno.

Avital kapsule su visokokvalitetni dodatak prehrani iz Pharmoval linije koji je razvijen i proizvodi se u Hrvatskoj. Proizvod ne sadrži sastojke životinjskog porijekla. Možete ih kupiti u ljekarnama i specijaliziranim prodavaonicama te na internet trgovini drogerija.hr.

