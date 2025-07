Muka putnika na putu prema Zagrebu: 'Čekamo 10 sati na let, kažu da se avion opet pokvario'

Ne znam jeste li dobili neku obavijest za let iz Basela za Zagreb, no drže nas u na aerodromu već 10 sati. Avion je već imao kvar u Zagrebu, čuo sam stewarda kako govori putniku: "...da on nije zahtijevao da poletimo na njegovu odgovornost, dobili bi novi avion". Ne znam je li mislio na pilota ili mehaničare u Zagrebu, ispričao nam je to putnik iz Hrvatske koji se javio iz Švicarske.

Kaže kako je kvar navodno popravljen, ali se opet pojavilo prilikom slijetanja. Neće ga dalje popravljati, kaže nam, već navodno čekaju drugi zrakoplov.

Već smo se bili ukrcali i stajali smo sat i pol na pisti, no vratili smo se na parking za avione. Sve su nas iskrcali nazad na gate. U pitanju je Ryanair, ali Laudin je avion koji se kvario. I sam steward je rekao da bi se radije pješice nego se vratio ovim avionom za Zagreb - rekao nam je zabrinuto putnik.

Kao utjehu su im dali kupone od 12 eura za hranu, no nisu ih mogli iskoristiti jer nemaju isprintane karte.

- Sada čekamo drugu posadu koja dolazi iz Beča, ali letimo avionom koji je danas bio dva puta pokvaren - kaže putnik.

Prema posljednjim informacijama s aerodroma, za Zagreb bi trebali poletjeti u 23.45 sati.