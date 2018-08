Muke: Otkazali su dopunsko kada mu je najviše trebalo...

Polica dopunskog zdravstvenog osiguranja istekla mi je 1. kolovoza i samo su mi telefonski javili da je više neće produljiti jer sam prekoračio limit, požalio se čitatelj iz Splita Slobodnoj Dalmaciji.

Prije tri godine, 1. kolovoza 2016., ugovorio je policu dopunskog zdravstvenog osiguranja kod Uniqe za 65 kuna. Nakon godinu dana se razbolio i u protekle dvije godine bio je na puno pretraga te više operacija u splitskoj i zagrebačkim bolnicama. Dva puta su mu automatski produljili policu.

- Žao nam je zbog gospodinovih zdravstvenih teškoća. Prije nego što je obolio sklopio je dopunsko osiguranje u trajanju jedne godine. Mjesec dana prije nego što mu je osiguranje isteklo obavijestili smo ga da mu novo nećemo moći ponuditi tako da se na vrijeme može raspitati o ponudama ostalih osiguranja - odgovorili su nam iz Uniqe i dodali kako bi za njega bila najpovoljnija ponuda javnog osiguratelja.

- Mi, kao i svi ostali privatni osiguratelji, moramo formirati cijenu uzimajući u obzir niz elemenata, od starosti osiguranika do vjerojatnosti nastanka osiguranog slučaja. Pokrivamo troškove zdravstvene zaštite neograničeno, bez limita ukupnih troškova unutar razdoblja osiguranja - rekli su iz Uniqe.

Dopunsko zdravstveno osiguranje za one do 60 godina u Uniqa osiguranju stoji 65 kuna mjesečno, a za one od 60 do 65 godina 190 kuna mjesečno. Polica uključuje i B listu lijekova.

I kod ostalih osiguratelja cijena police dopunskog zdravstvenog osiguranja ovisi o starosti onoga tko je ugovara.

- Za pristupnu dob od 18 do 60 godina polica dopunskog zdravstvenog osiguranja stoji 65 kuna mjesečno,

a za one između 61 i 65 godina je 200 kuna mjesečno - odgovorili su nam iz Merkur osiguranja. Dodali su da osiguranje neće otkazati onome tko previše troši.

- Premija dopunskog zdravstvenog osiguranja ovisi isključivo o dobi osiguranika i stoji od 63 kune mjesečno naviše ovisno o pristupnoj dobi te se ne povećava ako ga osiguranik više koristi. Jedini slučaj kad se osiguraniku može povećati premija je kad zbog dobi prijeđe u viši cjenovni razred, o čemu ćemo ga obavijestiti 30 dana prije isteka postojećeg ugovora - odgovorili su nam iz Generali osiguranja. Kod njih dopunsko za one između 18 i 40 godina stoji 63 kune, za one od 41 do 60 je 70 kuna, a za one između 61 i 65 godina stoji 90 kuna. Osim troškova participacije, pokriva i A te B listu lijekova. Ako osiguranik nije koristio dopunsko, vratit će mu 15 posto godišnje premije.

I kod Croatia osiguranja cijena police dopunskog zdravstvenog osiguranja ovisi o pristupnoj dobi osiguranika. Za one do 60 godina stoji 70 kuna, a za one između 60 i 70 godina nude samo kombinaciju s pokrićem B liste lijekova koja stoji 299 kuna mjesečno.

Ako se B lista lijekova uz dopunsko ugovori do kraja ove godine, prve godine će biti besplatna. No ograničeno je na dva pakiranja lijeka.

- Premija dopunskog zdravstvenog osiguranja ne ovisi o štetama, nego isključivo o dobi osiguranika - odgovorili su nam iz Croatia osiguranja.

Cijena police Wiener dopunskog zdravstvenog osiguranja također ovisi o pristupnoj dobi osiguranika te o pokriću koje osiguranik želi imati. Wiener osiguranje ima tri osnovna programa dopunskog osiguranja te tri pristupne dobi za izračun premije. Za dobnu skupinu od 18 do 39 godina dopunsko Classic stoji 45 kuna mjesečno, za one između 40 i 59 je 63 kune mjesečno, a za starije od 60 stoji 130 kuna. Najskuplja polica je 230 kuna, a osim lijekova uključuje još neke usluge.

- Policu dopunskog zdravstvenog osiguranja nećemo otkazati niti ćemo ponuditi skuplju, bez obzira na troškove sudjelovanja po polici - odgovorili su nam iz Wiener osiguranja.

Uniqa, Generali i Merkur su nam odgovorili da imaju police dopunskog zdravstvenog osiguranja za one do 65 godina, Croatia do 70, a Wiener ima kategoriju 60 plus. Vjerojatno privatni osiguravatelji smatraju da bi im oni stariji bili preveliki trošak.

- Polica HZZO dopunskog zdravstvenog osiguranja stoji 70 kuna. Jedina je s jednakom cijenom za sve osiguranike, bez obzira na zdravstveno stanje i dob, bez ograničenja i diskriminacije. Nama ljudi nisu brojevi i ne vodimo se profitom. Nema ograničenja u korištenju vrste, oblika i broja zdravstvenih usluga u okviru godišnje premije - odgovorili su nam iz HZZO-a.

Police dopunskog osiguranja ugovaraju se na godinu dana, no automatski se produljuju. Onaj tko ne želi više plaćati policu kod tog osiguratelja, kako se ne bi automatski obnovila, mora je otkazati tri mjeseca prije isteka.

