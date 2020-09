Muke po rektoru: Borasov nevidljivi film vidio 'cijeli svijet'

Sedlar je dobio 198.750 kuna za film o počasnim doktoratima zagrebačkog sveučilišta. Redatelj tvrdi da je puno više radova za Sveučilište napravio bez ikakve naknade

<p>Film o počasnim doktorima Sveučilišta u Zagrebu napravio sam i isporučio u roku kojim se producent filma “Opis film” ugovorom obvezao. Inače, to je prvi film koji služi na čast Sveučilištu, jer je svaki taj dodijeljeni doktorat film za sebe. Tako je redatelj, ali i posebni savjetnik rektora Damira Borasa, Jakov Sedlar, komentirao informacije emisije Radio Studenta o filmu “Strah od slobode”. </p><h2>Film stoji oko 200.000 kn</h2><p>Oni su objavili da navedeni film tvrtka “Opis film” nije isporučila Sveučilištu u Zagrebu u dogovorenom roku. Naime, vrijednost posla ugovorenog 3. rujna 2018. iznosi 198.750 kuna s PDV-om, a rok izvršenja je 120 dana. Međutim, kako tvrdi, film “Strah od slobode” od tada nikad nigdje nije prikazan. Film o počasnim doktorima tražili su na web stranicama Sveučilišta, na službenom Unizg You Tube kanalu i u ostalim medijima, ali ga nisu mogli pronaći. Dodali su i kako su temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama prije više od mjesec dana od Rektorata zatražili narudžbenicu te informaciju o tome je li film isporučen i gdje se može pogledati.</p><p>Unatoč urudžbiranom zahtjevu i poslanoj požurnici, tvrde kako do jučer, ni nakon isteka zakonskih rokova, nije stigao nikakav odgovor Sveučilišta. Tvrtka Opis film je u trenutku sklapanja ugovora imala temeljni kapital od svega 10 kuna. U Registar trgovačkog suda upisana je 11. prosinca 2017., dakle manje od devet mjeseci prije sklapanja ugovora, a jedini vlasnik joj je Dario Bajurin iz Dubrovnika.</p><p>Kako su otkrili na Radio Studentu, Bajurin je iste godine u produkciji HRT-a i udruge Hrvatski križni put režirao film “Čuvari blei burške uspomene”, koji se bavi Počasnim bleiburškim vodom. Bajurin se pojavljuje i kao producent filma “3069” Borasova savjetnika Jakova Sedlara iz prošle godine i kao snimatelj u njegovu filmu “Moja voljena Hrvatska” iz 2015. o nogometašu Josipu Šimuniću.</p><h2>Neko vrijeme bio dostupan</h2><p>- Film je neko vrijeme bilo moguće vidjeti i na društvenim mrežama. Ne znam odakle vam informacija da film ‘do danas nije prikazan’, kad ga je vidjelo mnogo ljudi u cijelome svijetu. Puno sam više radova bez honorara napravio za Sveučiliste, nego što ih je financirano po zakonu. Mogu ga i vama proslijediti - rekao je Sedlar, što smo mi, naravno, i tražili, ali ga dosad nismo dobili. </p>